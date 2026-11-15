Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε τον ρόλο που είχε προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη για τη νέα του σειρά, ενώ τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο μεταφοράς της υπόθεσής του στην τηλεοπτική μυθοπλασία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»
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  • Ο Πάνος Κοκκινόπουλος είχε αναπτύξει καλή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον θεωρούσε πολύ συμπαθητικό άνθρωπο.
  • Ο Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός και είχε επισκεφθεί το γραφείο του Κοκκινόπουλου για να συμμετάσχει σε κάποια παραγωγή του.
  • Ο σκηνοθέτης σκόπευε να προτείνει στον Μαζωνάκη έναν κανονικό ρόλο στη σειρά του «Η Αλίκη στη Σκοτεινή Πόλη», αλλά δεν πρόλαβε να του το πει.
  • Ο Κοκκινόπουλος εξέφρασε λύπη για την εξέλιξη της υπόθεσης και τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τηλεοπτική μυθοπλασία με την ιστορία του Μαζωνάκη ή του Νίκου Σεργιανόπουλου λόγω της προσωπικής τους γνωριμίας.
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Για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη συνεργασία που σχεδίαζε μαζί του και δεν πρόλαβε να του προτείνει, μίλησε ο Πάνος Κοκκινόπουλος στην εκπομπή «Μια Ελλάδα, Παρέα» του OPEN.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον καλλιτέχνη, τον οποίο χαρακτήρισε πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, αποκαλύπτοντας πως είχαν αναπτύξει μια πολύ καλή και φιλική σχέση. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί ακόμη και το γραφείο του, καθώς ήθελε να παίξει σε κάποια παραγωγή του, ενώ τον είχε καλέσει και στα γενέθλιά του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο τραγουδιστής τού είχε εκμυστηρευτεί ότι αυτό που ήθελε πάντα ήταν να γίνει ηθοποιός.

Ο σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι είχε σκεφτεί να του προτείνει έναν κανονικό ρόλο, και όχι μια απλή γκεστ εμφάνιση, στη νέα του σειρά με τίτλο «Η Αλίκη στη Σκοτεινή Πόλη». Ωστόσο, δεν πρόλαβε να του μιλήσει για την πρότασή του.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν ήταν άδικα και πως θα ήθελε να είχε προλάβει να συζητήσει μαζί του αυτή τη συνεργασία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο τηλεοπτικής μυθοπλασίας στα χέρια του, όπως δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο όπως και με την υπόθεση του Νίκου Σεργιανόπουλου. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι γνώριζε προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς και δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει τις ιστορίες τους ως μυθοπλαστικό υλικό.

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