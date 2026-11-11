«Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης»: Η έκθεση με τις ευχές μαθητή που δημοσίευσε η Μαρία Μαζωνάκη

Snapshot Η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε μια παιδική έκθεση όπου ένας μαθητής εκφράζει την επιθυμία να ζωντανέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης και να του τραγουδήσει.

Ο μαθητής με το όνομα Θοδωρής ζήτησε από το Τζίνι τρεις ευχές: να γίνει πλούσιος, αθάνατος, και να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης.

Η δασκάλα του μαθητή επιβράβευσε το κείμενο με το σχόλιο «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Η έκθεση περιγράφει πως το Τζίνι πραγματοποιεί τις ευχές και τελειώνει με το Τζίνι να χάνεται στο πιθάρι. Snapshot powered by AI

Μια παιδική έκθεση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίευσε η Μαρία Μαζωνάκη, ξεχωρίζοντας την τρίτη ευχή που έγραψε ο μικρός μαθητής και η οποία ήταν αφιερωμένη στον τραγουδιστή.

Η αδερφή του καλλιτέχνη ανάρτησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη φωτογραφία της χειρόγραφης έκθεσης, στην οποία ένα παιδί περιγράφει τι θα ζητούσε από ένα Τζίνι που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τρεις ευχές.

Αρχικά, ο μικρός ζητά να γίνει πλούσιος και στη συνέχεια αθάνατος. Για την τρίτη του ευχή, όμως, επιλέγει κάτι διαφορετικό: «Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι».

Στην ιστορία, το Τζίνι πραγματοποιεί και αυτή την επιθυμία, με τον μαθητή να ολοκληρώνει την έκθεσή του γράφοντας: «Και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι».

https://www.instagram.com/p/Dfl3jVDAF9u/

Η δασκάλα του παιδιού, όπως φαίνεται στην φωτογραφία, έχει επιβραβεύσει τον μικρό Θοδωρή,γράφοντας: «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Ολόκληρο το κείμενο:

«Θα σου δώσω τρεις ευχές που θα βγουν αληθινές". Θέλω να με κάνεις πλούσιο είπε ο μάγος. "Αμέσως" είπε το Τζίνι και στην τράπεζά του εμφανίστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θέλω να με κάνεις αθάνατο. "Αμέσως" λέει το Τζίνι και τον έκανε αθάνατο. Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. "Αμέσως" είπε το Τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι». Στο τέλος του κειμένου υπάρχει το σχόλιο «υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο»

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