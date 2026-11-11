Μαζωνάκης: «Έκαναν ινουσφαίριση σε 15χρονο κορίτσι»– Σοκάρουν τα μηνύματα εργαζομένων στην Καρνεάδου

Snapshot Εργαζόμενες ιατρείου στην οδό Καρνεάδου εξέφρασαν ανησυχίες για τον αριθμό και τη συχνότητα συνεδριών ινουσφαίρισης που υποβαλλόταν μια οικογένεια.

Μια οικογένεια, που περιλάμβανε 15χρονο κορίτσι, είχε προγραμματισμένες πολλές συνεδρίες, ακόμη και την Κυριακή.

Οι εργαζόμενες σχολίασαν έντονα και προβληματίστηκαν για τις θεραπείες, χαρακτηρίζοντάς τες ως υπερβολικές και ασυνήθιστες.

Η οικογένεια είχε φτάσει από τη Γαλλία στις 30 Αυγούστου για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης (detox).

Η υπόθεση συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αφορά δύο γιατρούς που ερευνώνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Στο προσκήνιο έρχονται μηνύματα που αντάλλασσαν εργαζόμενες του ιατρείου σε ομαδική συνομιλία, μέσα από τα οποία αποτυπώνονται ο προβληματισμός και οι έντονες αντιδράσεις τους για τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε συνεδρίες ινουσφαίρισης, στις οποίες υποβαλλόταν μια οικογένεια, με τις εργαζόμενες να σχολιάζουν τον αριθμό και τη συχνότητα των θεραπειών. Σε μήνυμα που εστάλη ημέρα Παρασκευή, μία από αυτές ενημερώνει τις συναδέλφους της ότι βρίσκεται ακόμη στο ιατρείο από το πρωί, καθώς ήταν προγραμματισμένες συνολικά πέντε συνεδρίες. Όπως αναφέρει, η ίδια οικογένεια επρόκειτο να επιστρέψει και την Κυριακή.

Η αντίδραση των υπόλοιπων εργαζομένων είναι άμεση, με τη συζήτηση να παίρνει έντονο τόνο και να περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς που αποτυπώνουν την έκπληξη και την ανησυχία τους.

Ο διάλογος των εργαζομένων που προκαλεί ερωτήματα

«Κορίτσια, είμαι ακόμα εδώ από το πρωί. Πέντε συνεδρίες ινουσφαιρίνης. Η ίδια οικογένεια θα κάνει και Κυριακή», γράφει χαρακτηριστικά μία εργαζόμενη.

«Α, καλά, είναι άρρωστοι οι άνθρωποι», σχολιάζει συνάδελφός της

«Άσε, δεν σου λέω τίποτα», απαντά η πρώτη, για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Μιλάμε για τρέλα σοβαρή».

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ηλικία ενός από τα μέλη της οικογένειας, με μία από τις εργαζόμενες να επισημαίνει: «Το κοριτσάκι είναι 15 χρονών».

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενης του ιατρείου, η συγκεκριμένη οικογένεια είχε φτάσει στον χώρο στις 30 Αυγούστου από τη Γαλλία, προκειμένου να υποβληθεί σε πρόγραμμα detox.

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