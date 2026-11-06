Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες συνομιλίες «καίνε» τους γιατρούς - «Δεν είπαν ότι του έκαναν μέθη»

Snapshot Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν ενημερώθηκαν για τη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την άφιξή τους στο ιατρείο.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια και να συσκοτίσουν τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Η αναισθησιολόγος που φέρεται να συνεργαζόταν με το ιατρείο δεν ήταν εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να σώσουν τον Μαζωνάκη, οι γιατροί αρνούνταν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες για τη χορήγηση φαρμάκων και την κατάσταση του ασθενούς.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στη φυλακή και συνεχίζουν να οργανώνουν την υπεράσπισή τους, ενώ οι αποκαλύψεις για το περιστατικό συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία «καίνε» τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου.

Η εκπομπή «Live News» του MEGA, δημοσίευσε μαρτυρίες των διασωστών που έφτασαν στο ιατρείο, οι οποίοι επισημαίνουν πως δεν ενημερώθηκαν για τα όσα είχαν συμβεί στο ιατρείο πριν φτάσουν. Οι κατηγορούμενοι, όπως προκύπτει από τις περιγραφές, είχαν ήδη θέση σε εφαρμογή το σχέδιο συσκότισης των δραματικών γεγονότων και συγκάλυψης των δικών τους ευθυνών.

Διασώστης του ΕΚΑΒ είπε στην εκπομπή: «Ρώτησα πόση ώρα ήταν σε ανακοπή και ο γιατρός είπε ’10 λεπτά’. Ρώτησα τους συναδέλφους μου τι καρδιακό παλμό έχει και για το εάν έχει ασυστολία και μου είπαν ‘ναι’ και μου το επιβεβαίωσε και ο γιατρός».

«Τη ρώτησα εάν γνωρίζει αν παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ο ασθενής και τότε αυτή έσκυψε και μου ψιθύρισε ότι παίρνει ψυχοδραστικές ουσίες και ότι είναι ο Μαζωνάκης. Η γιατρός μου είπε ότι την ώρα που του έπαιρνε το ιστορικό, κατέρρευσε», είπε ο διασώστης.

Τους διαλόγους των γιατρών με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, άκουγε η γραμματέας του ιατρείου, η οποία εκείνη την ώρα αντάλλασσε μηνύματα στο WhatsApp.

– 28χρονη γραμματέας: Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.

– Χρήστης WhatsApp: Τι του έκανε;

– 28χρονη γραμματέας: Αυτό με το αίμα που σου έχω πει.

– Χρήστης WhatsApp: Του έβαλε ηρεμιστικό;

– 28χρονη γραμματέας: Μέθη. Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του έκαναν Μέθη.

– Χρήστης WhatsApp: Καλά βλαμμένοι είναι; Θα το δουν στην νεκροψία, αυτό είναι ανθρωποκτονία, θα τους πάνε φυλακή.

«Είπαν ότι δεν του χορηγήθηκε τίποτα πέραν της αδρεναλίνης»

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν μάταια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όσες ερωτήσεις και αν έκαναν, έπαιρναν τις ίδιες απαντήσεις από τους κατηγορούμενους γιατρούς.

«Ρώτησα εάν χορηγήθηκαν φάρμακα και μου είπε ο γιατρός ότι έχει χορηγηθεί αδρεναλίνη αραιωμένη 2 mg. Ρώτησα τη γιατρό αν έχει ιστορικό με την καρδιά του και μου είπε ότι δεν έχει. Ρώτησα αν του χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα και τότε παρενέβη ο γιατρός και είπε πως δεν του χορηγήθηκε τίποτα πέραν της αδρεναλίνης», υπογραμμίζει ο διασώστης. «Ξαναρώτησα την γιατρό τι πήγε να κάνει εκεί ο ασθενής αφού δεν είχε κάποιο πρόβλημα και μου είπε πως θα μου απαντήσει μετά. Την ίδια ώρα ήρθε μια νοσοκόμα και είπε ότι έχει ετοιμάσει αδρεναλίνη και εγώ είδα μία σύριγγα 10ml. Η γιατρός είπε ότι θα την χορηγήσει εκείνη και έβαλε 1ml από τα 10 και μου είπε πως είναι αραιωμένη 1 προς 10».

«Ρωτούσαμε επίμονα αλλά δεν μας έδιναν πληροφορίες»

«Ρωτούσαμε επίμονα για πληροφορίες αλλά δεν μας έλεγαν τίποτα με μια επιμονή και από τους δύο γιατρούς ότι δεν πρόλαβε να ξεκινήσει η θεραπεία και κατέρρευσε ο ασθενής», τονίζει ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο διασώστης: «Ο γιατρός ήταν πάνω από τον Μαζωνάκη και του έκανε συμπιέσεις με το ένα χέρι. Ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρικό κρεβάτι σε κλίση. Ούτε ξαπλωμένος ούτε καθιστός. Ζήτησα από τον γιατρό να ισιώσει το κρεβάτι και αναλάβαμε εμείς».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το ασθενοφόρο έφυγε για το νοσοκομείο, με τους κατηγορούμενους γιατρούς να μην ακολουθούν. Ο 58χρονος επειδή όπως είπε δεν είχε να κάνει με δικό του ασθενή και η 56χρονη επειδή, όπως ανέφερε αρχικά, δεν χωρούσε στο όχημα.

Στο περιθώριο της μεγάλης έρευνας έγινε γνωστό πως η αναισθησιολόγος, που φέρεται να συνεργαζόταν με το ιατρείο της Καρνεάδου δεν ήταν εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΙΣΑ.

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