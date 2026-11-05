Αποκάλυψη Newsbomb - Μαζωνάκης: Ποια ουσία οδήγησε στον θάνατό του

Αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης

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Αποκάλυψη Newsbomb - Μαζωνάκης: Ποια ουσία οδήγησε στον θάνατό του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προποφόλη αναγνωρίστηκε ως η κύρια ουσία που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις.
  • Ο συνδυασμός πλασμαφαίρεσης και χορήγησης προποφόλης χωρίς αναισθησιολόγο μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα αναπνευστική κατάρρευση λόγω απουσίας πρωτεϊνών στο αίμα.
  • Η κατηγορούμενη γιατρός δεν ήταν αναισθησιολόγος και στο ιατρείο δεν υπήρχε αναισθησιολόγος με φυσική παρουσία.
  • Η ανάλυση των μεταβολιτών αναμένεται να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου και να απαντήσει αν υπήρξε καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ.
  • Αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης για τον πλήρη καθορισμό του μηχανισμού θανάτου.
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Της Φρόσως Κυριαζή

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, η προποφόλη φέρεται να είναι η κύρια ουσία που οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε από χθες το Νewsbomb, ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή και οι ουσίες που ανιχνευτήκαν ήταν η προποφόλη (αναισθητικό βραχείας δράση), μιδαζολάμη (κατασταλτική ουσία) και το αντίδοτο της μιδαζολάμης, φλουμαζενίλη, ουσίες που σχετίζονται με φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται με συνταγογράφηση και ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών.

Όπως αναφέρουν πηγές στο Νewsbomb: "Η κύρια ουσία είναι αυτή που επιφέρει τον θάνατο.Τα υπόλοιπα φάρμακα μπορεί να μην συνεργούν άμεσα, αλλά μειώνουν τις εφεδρείες του οργανισμού."

Μάλιστα ζητήθηκε από το τοξικολογικό εργαστήριο του ΑΠΘ που διενήργησε τις τοξικολογικές εξετάσεις, να συμπεριλάβει στην τοξικολογική έκθεση και μια βιβλιογραφική αξιολόγηση με αντίστοιχες υποθέσεις όπου ο θάνατος αποδόθηκε στην προποφόλη, και παρουσιάζουν αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές με την υπόθεση Μαζωνάκη. Για τον λόγο αυτό, η τοξικολογική έκθεση θα σταλεί την επόμενη εβδομάδα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και όχι αύριο, Παρασκευή, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Ο συνδυασμός πλασμαφαίρεσης - προποφόλης και η μοιραία απουσία αναισθησιολογου

Όπως αποκαλύπτει στο Νewsbomb ο αναισθησιολόγος Νίκος Γάτος, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει υποστεί πλασμαφαίρεση, αν χορηγηθεί προποφόλη, υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας, που αν δεν συνυπολογιστεί, οδηγεί ακαριαία στον θάνατο: η αφαίρεση της πρωτεΐνης.

"Σε έναν ασθενή που έχει γίνει πλασμαφαίρεση, χωρίς το πλάσμα, λείπουν οι πρωτεΐνες. Έχουν φύγει οι πρωτεΐνες από το αίμα. Όταν έχει βγει ένα ποσοστό των πρωτεϊνών, εκεί που θεωρητικά τα 5 ml, είναι μια ασφαλής δόση που την έχεις δώσει 100 φορές, αν έχει βγει το πλάσμα πριν, σημαίνει ότι η δόση αυτή, είναι σαν να έχεις δώσει 15ml και όχι 5ml. Οπότε, η ασφαλής θεωρητικά δόση γίνεται αμέσως θανατηφόρα.

Όταν βγουν οι πρωτεΐνες λόγω αφαίρεσης του πλάσματος , είναι σαν να δίνεις το φάρμακο αυτό, σε άνθρωπο χωρίς μεταφορείς προποφόλης, οπότε χωρίς μεταφορείς, είναι όλο το φάρμακο ελεύθερο, δεν υπάρχουν πρωτεΐνες να το δεσμεύσουν, πάει ολοκληρωτικά στον εγκέφαλο και κάνει μαζική καταστολή. Δηλάδη, ακόμα και χορηγηθεί ελάχιστη δόση, χωρίς τις πρωτεΐνες, η δράση της θα είναι άμεση και θανατηφόρα. Ο μηχανισμός θανάτου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρος. Ο ασθενής οδηγείται άμεσα σε αναπνευστική καταστολή και κατάρρευση αναπνευστικού συστήματος", τονίζει ο κ. Γάτος.

ο αναισθησιολόγος Νίκος Γάτος

Ο αναισθησιολόγος Νίκος Γάτος

Η συγκέντρωση της ουσίας στο αίμα, δεν έχει τόσο σημασία καθώς η προποφόλη είναι αναισθητικό βραχείας δράσης, χορηγείται μόνο από αναισθησιολόγους σε συγκεκριμένες δοσολογίες, χρόνους και κλινικές περιπτώσεις. Δεν έχει αντίδοτο και σε λάθος χέρια θεωρείται θανατηφόρα.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αναισθησιολόγος και στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου δεν υπήρχε αναισθησιολόγος με φυσική παρουσια.

Ωστόσο, στις αρχές έχουν ήδη καταθέσει δύο αναισθησιολόγοι, που συνεργάζονταν στο παρελθόν με το ιατρείο, ενώ ερευνάται ποιος προμήθευσε στην 56χρονη κατηγορούμενη φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από αναισθησιολόγους.

Κλειδί οι μεταβολίτες για την ώρα του θανάτου

Στοιχείο κλειδί, η ανίχνευση των μεταβολιτών των ουσιών που αναμένεται να προσδιορίσουν το διάστημα που επήλθε από την χορήγηση των ουσιών έως τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο προσδιορισμός της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι μεγίστης σημασίας καθώς θα δώσει απάντηση σε κρίσιμα ερώτηματα: «πόση ώρα ήταν νεκρός ο τραγουδιστής στη ιατρική καρέκλα της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού;», «κλήθηκε άμεσα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ή χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά τον οποίον ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να είχε σωθεί;».

Μια πρώτη εικόνα για την χρονική ακολουθία χορήγησης των φαρμάκων, βάση των μεταβολιτών που έχουν βρεθεί φέρεται να είναι: μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη (αντίδοτο μιδαζολάμης), προποφόλη.

Αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης

Αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης, που σε συναδυασμό με τα τοξικολογικά αποτελέσματα θα δώσουν μια σαφή εικόνα στους ιατροδικαστές για τον μηχανισμό θανάτου.

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