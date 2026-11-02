Κλειώ Μαζωνάκη: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη - «Μακάρι να τον είχα εδώ»

Snapshot Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε τον πόνο της και αποφεύγει να ακούει το όνομά του λόγω της δύσκολης κατάστασης.

Απέχει από την ενημέρωση και δεν παρακολουθεί τα νέα σχετικά με την υπόθεση του γιου της.

Επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα γεγονότα που αφορούν τον γιο της.

Δηλώνει πως δεν έχει βγει έξω και δεν γνωρίζει τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Ζητά από τη δικαιοσύνη να ενεργήσει κατάλληλα χωρίς να προσθέτει κάτι άλλο. Snapshot powered by AI

Νέα δήλωση έκανε η Κλειώ Μαζωνάκη, μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για την υπόθεση που αφορά τον γιο της. Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, εξηγώντας πως αποφεύγει ακόμη και να ακούει το όνομά του, καθώς η κατάσταση που βιώνει παραμένει για εκείνη επώδυνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha ανέφερε: «Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα».

«Δεν έχω βγει έξω, δεν ξέρω τίποτα»

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αισθάνεται πως η αλήθεια για όσα συνέβησαν στον γιο της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, η Κλειώ Μαζωνάκη περιέγραψε πως έχει απομακρυνθεί από την καθημερινή ενημέρωση και δεν παρακολουθεί όσα γράφονται ή μεταδίδονται για την υπόθεση.

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα», απάντησε.

Κλείνοντας, η μητέρα του τραγουδιστή αναφέρθηκε στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας πως αυτό που επιθυμεί είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο», είπε.

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