Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Οι οφειλές της προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ

Μιχάλης Παπαδάκος

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η χρονη γιατρός αδρανοποίησε την επαγγελματική τηςριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι οφειλές της προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ.
  • Οι Αρχές ερευνούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε Λιθουανία και άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που σχετίζονται με τους εμπλεκόμενους γιατρούς.
  • Ο 58χρονος γιατρός αρνείται να έχει λογαριασμό στο εξωτερικό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Εξετάζεται επίσης η μη κυβερνητική οργάνωση που ίδρυσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος για πιθανή διακίνηση χρημάτων.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την 56χρονη γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον των Αρχών να στρέφεται και στην οικονομική της δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 10 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γιατρός φέρεται να προχώρησε σε αδρανοποίηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Πρόκειται για διαδικασία προσωρινής διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να κλείνουν τα βιβλία της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», οι οφειλές της 56χρονης προς το Δημόσιο φέρονται να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Έρευνα για τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός έλεγχος στο πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται τράπεζα στη Λιθουανία, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί που εμφανίζονταν ως ανενεργοί.

Οι ελεγκτές διερευνούν εάν συνδέονται με τους δύο γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης ή με έναν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η φύση των λογαριασμών ούτε ο λόγος για τον οποίο ανοίχτηκαν στη συγκεκριμένη τράπεζα. Μάλιστα, ο 58χρονος γιατρός είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, με το συγκεκριμένο ζήτημα να παραμένει υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οικονομικός έλεγχος πραγματοποιείται και σε τράπεζα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις σχετικές συναλλαγές και κινήσεις κεφαλαίων.

Στο μικροσκόπιο και ΜΚΟ

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ελεγκτές εξετάζουν και μη κυβερνητική οργάνωση που φέρεται να είχε ιδρύσει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά τη συμμετοχή του σε συμβούλιο στο οποίο μετείχαν και νομικοί.

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης διακινήθηκαν χρηματικά ποσά που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων παραμένουν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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