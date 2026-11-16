Snapshot Τούρκος έποικος καλλιέργησε αγροτική έκταση εντός της νεκρής ζώνης κοντά σε φυλάκιο της ΟΥΝΦΥΚΥΠ στην Αυλώνα.

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών καθυστέρησε πάνω από μία ώρα να παρέμβει και να ζητήσει την αποχώρηση του εποίκου.

Μετά την παρέμβαση της ΟΥΝΦΥΚΥΠ, ο έποικος αποχώρησε από την περιοχή χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Η ΟΥΝΦΥΚΥΠ επιβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προτεραιότητά της είναι η αποτροπή εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας.

Η αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών συμμετείχε στην απομάκρυνση και των δύο πλευρών από τη νεκρή ζώνη. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό έντασης καταγράφηκε στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, στην Κύπρο, όπου Τούρκος φέρεται να προχώρησε σε γεωργικές εργασίες σε αγροτική έκταση, σε μικρή απόσταση από φυλάκιο της ΟΥΝΦΥΚΥΠ.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, σύμφωνα με καταγγελία του κοινοτάρχη Αυλώνας, Μενέλαου Σάββα, ο έποικος άρχισε να καλλιεργεί την περιοχή εντός της νεκρής ζώνης, προκαλώντας κινητοποίηση. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κοινοτάρχης, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών καθυστέρησε πέραν της μίας ώρας να παρέμβει και να προβεί στις απαραίτητες συστάσεις προς τον ίδιο.

Στο σημείο έφτασαν στη συνέχεια και άλλοι έποικοι. Τελικά, γύρω στις 15:15, μέλη της ΟΥΝΦΥΚΥΠ προσέγγισαν τον έποικο και του ζήτησαν να αποχωρήσει από την περιοχή.

Πως απαντά η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Σε ανακοίνωση η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρει πως ε​​ιρηνευτές μετέβησαν στην Αυλώνα, ύστερα από αναφορά για παραβίαση εντός της νεκρής ζώνης.

Σημειώνει ότι, έπειτα από επικοινωνία με την αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών, και οι δύο πλευρές αποχώρησαν από την περιοχή χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

​Τονίζει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσθέτοντας πως η αποτροπή εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά της.

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