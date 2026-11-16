Αναπάντεχη τροπή: Η σύντροφος του Αμερικανού θρύλου του σερφ «έστησε» την άγρια δολοφονία του

Snapshot Η σύντροφος του Κέρτ Βαν Ντάικ φέρεται να σκηνοθέτησε την εισβολή που οδήγησε στη δολοφονία του στις 14 Φεβρουαρίου στην Κόστα Ρίκα.

Οι αρχές συνέλαβαν τη σύντροφο Αρόγιο και έναν άνδρα με το επώνυμο Γκουτιέρεζ, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο έγκλημα.

Ο Βαν Ντάικ υπέστη μαχαιριές και ασφυξία, με το πτώμα του να βρεθεί κάτω από ένα κρεβάτι στο σπίτι του.

Η αρχική ιστορία για ληστεία και δεμένη σύντροφο θεωρείται κατασκευασμένη από τις αρχές.

Η οικογένεια του Βαν Ντάικ δηλώνει ανακούφιση για τις συλλήψεις, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Ο 66χρονος θρυλικός σέρφερ από την Καλιφόρνια, Κέρτ Βαν Ντάικ βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στις 14 Φεβρουαρίου, με τη σύντροφό του, η οποία εντοπίστηκε δεμένη μέσα στο σπίτι όπου έμενε στην Κόστα Ρίκα, να ισχυρίζεται ότι συμμορία εισέβαλε για να τους ληστέψει.

Τώρα οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο θρυλικός σέρφερ από τη Σάντα Κρουζ, έπεσε θύμα παγίδας που του έστησε η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του τη νύχτα του θανάτου του.

Η Υπηρεσία Δικαστικών Ερευνών της Κόστα Ρίκα (OIJ) αναφέρει ότι η σύντροφός του, μια 31χρονη που ταυτοποιήθηκε μόνο με το επώνυμό της, Αρόγιο, βοήθησε τους δράστες να εισέλθουν στο σπίτι όπου έμενε ο Βαν Ντάικ, στις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Nación.

«Η γυναίκα είχε σχέση, με τον Αμερικανό πολίτη», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Βλαντιμίρ Μουνιόζ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της υπηρεσίας. Ανέφερε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι είχε άμεση συμμετοχή στο έγκλημα.

Σύμφωνα με την αναπαράσταση της αστυνομίας, η Αρόγιο βρισκόταν μέσα στο σπίτι την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν ένας 34χρονος άνδρας με το επώνυμο Γκουτιέρεζ μπήκε μέσα μαζί με δύο άλλους άνδρες.

Οι άνδρες φέρεται να επιτέθηκαν στον Βαν Ντάικ για να πάρουν τους κωδικούς PIN των τραπεζικών του καρτών. Όταν αρνήθηκε να τους τους δώσει, τον χτύπησαν και τον βασάνισαν, είπε ο Μουνιόζ. Το πτώμα του Βαν Ντάικ βρέθηκε κάτω από ένα κρεβάτι. Είχε αρκετές εμφανείς μαχαιριές και σημάδια ότι είχε υποστεί ασφυξία.

Οι πρώτες αναφορές περιέγραφαν μια τρομακτική εισβολή σε οικία. Αρκετοί ένοπλοι άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι και η Αρόγιο είχε δεθεί στα χέρια και στα πόδια. Είπε στην αστυνομία ότι οι επιτιθέμενοι την έδεσαν και έφυγαν με τα τιμαλφή.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πλέον ότι αυτή η ιστορία ήταν κατασκευασμένη.

Πιστεύουν ότι η συμμορία σκηνοθέτησε την κλοπή του αυτοκινήτου της Αρόγιο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σπίτι, για να κάνει την επίθεση να μοιάζει με ληστεία.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα στην περιοχή του Ατλαντικού της Κόστα Ρίκα χωρίς καμία ζημιά, ανέφερε ο Μουνιόζ. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η σκηνοθετημένη κλοπή ενισχύει τη θεωρία τους ότι η Αρόγιο συνέβαλε στον σχεδιασμό της δολοφονίας.

Πράκτορες του OIJ συνέλαβαν την Αρόγιο και τον Γκουτιέρεζ, την Πέμπτη, σχεδόν εννέα μήνες μετά τη δολοφονία. Οι άλλοι δύο άνδρες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και η αναζήτησή τους συνεχίζεται.

Ο Βαν Ντάικ, γιος των πρωτοπόρων του σέρφινγκ στη Βόρεια Καλιφόρνια, Τζιν και Μπέτι Βαν Ντάικ, μετακόμισε στην καραϊβική ακτή της Κόστα Ρίκα πριν από δεκαετίες για να κάνει σέρφινγκ, ενώ δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην περιοχή ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

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