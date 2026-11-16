Απίστευτο τροχαίο στην Ηλεία: ΙΧ «τούμπαρε» σε λιοστάσι - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Snapshot Ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη σε λιοστάσι στον δρόμο μεταξύ Βαρβάσαινας και Παλαιοβαρβάσαινας στην Ηλεία.

Ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ηλεία.

Ένας ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο που συνδέει τη Βαρβάσαινα με την Παλαιοβαρβάσαινα, στον Δήμο Πύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και ανετράπη μέσα σε παρακείμενο λιοστάσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.