Πόσο έχει γεράσει ο εγκέφαλός σας; 4 απλά τεστ που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Ηλικία εγκεφάλου: Τα 4 απλά τεστ που μπορούν να δώσουν ενδείξεις για τη γνωστική σας υγεία.

Μιχάλης Θερμόπουλος

Πόσο έχει γεράσει ο εγκέφαλός σας; 4 απλά τεστ που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο εγκέφαλός σας δεν γερνάει απαραίτητα με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται τα… κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων σας.

Τέσσερις καθημερινές δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν ενδείξεις σχετικά με τις σωματικές και γνωστικές ικανότητες, που συνδέονται με τη γήρανση. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν μπορεί να προσδιορίσει τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου σας ούτε να «διαγνώσει» άνοια.

Μπορείτε να ελέγξετε την ηλικία του εγκεφάλου σας στο σπίτι;

Οι ερευνητές υπολογίζουν τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως οι μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και οι αναλύσεις πρωτεϊνών στο αίμα. Οι ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι είναι πολύ πιο απλές: αξιολογούν το βάδισμα, την προσοχή, την μνήμη και την ταχύτητα αντίδρασης, παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου για διάφορους λόγους.

Αντιμετωπίστε τες ως άτυπες παρατηρήσεις και όχι ως εξετάσεις με κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας.

1. Ταχύτητα βαδίσματος: Πόσο γρήγορα κινείστε;

Καθορίστε μια καθαρή, επίπεδη διαδρομή που περιλαμβάνει ένα τμήμα προετοιμασίας 1 μέτρου, ακολουθούμενο από ένα τμήμα 4 μέτρων όπου θα μετρήσετε τον χρόνο. Περπατήστε με τον συνηθισμένο, άνετο ρυθμό σας, ξεκινώντας το χρονόμετρο μόλις περάσετε την αρχή της διαδρομής των 4 μέτρων και σταματώντας το μόλις φτάσετε στο τέλος της. Διαιρέστε το 4 με τον χρόνο που χρειαστήκατε (σε δευτερόλεπτα) για να βρείτε την ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Για παράδειγμα, αν διανύσετε 4 μέτρα σε 5 δευτερόλεπτα, η ταχύτητά σας είναι 0,8 μ./δευτ.

ταχυτητα βαδισματος

Πώς να μετρήσετε την ταχύτητα βαδίσματός σας.

Αφήστε ένα διάστημα 1 μέτρου για να αποκτήσετε έναν άνετο ρυθμό και, στη συνέχεια, χρονομετρήστε τη διαδρομή των επόμενων 4 μέτρων. Το αποτέλεσμα αποτελεί ένδειξη της κινητικότητάς σας και όχι της βιολογικής ηλικίας του εγκεφάλου σας.

Εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε μια μελέτη του 2019 με 904 ενήλικες ηλικίας 45 ετών, το πιο αργό βάδισμα συσχετίστηκε με χαμηλότερες γνωστικές επιδόσεις και διαφορές στη δομή του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου όγκου εγκεφάλου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το αργό βάδισμα προκαλεί τη γήρανση του εγκεφάλου, ούτε ότι η ταχύτερη κίνηση μπορεί να την αναστρέψει.

Ο πόνος στις αρθρώσεις, η μυϊκή αδυναμία, η φυσική κατάσταση και η ισορροπία επηρεάζουν την ταχύτητα βαδίσματος. Εάν το περπάτημα δεν είναι ασφαλές για εσάς, παραλείψτε αυτήν τη δραστηριότητα.

2. Χρόνος αντίδρασης: Πόσο γρήγορα ανταποκρίνεστε σε ένα ερέθισμα;

Δοκιμάστε ένα απλό τεστ στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας (web browser), το οποίο σας ζητά να κάνετε κλικ ή να πατήσετε στην οθόνη όταν ένα σχήμα αλλάζει χρώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μερικές φορές για να αποκτήσετε μια αίσθηση της απόδοσής σας.

Ο χρόνος αντίδρασης εξαρτάται από την προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας και την κίνηση. Συχνά επιβραδύνεται με την πάροδο των ετών και ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα δεν έχει ουσιαστική σημασία.

Μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι οι επιδόσεις στον χρόνο αντίδρασης διέφεραν σημαντικά μεταξύ των smartphone και των υπολογιστών, γεγονός που αντικατοπτρίζει εν μέρει τις διαφορές στις καθαυτές συσκευές (hardware) και στους τρόπους εισαγωγής δεδομένων.

Η κόπωση, το άγχος και οι παράγοντες που αποσπούν την προσοχή μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις αντιδράσεις σας. Για μελλοντικές συγκρίσεις, χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και το ίδιο τεστ, και να θυμάστε ότι η εξάσκηση μπορεί να βελτιώσει την επίδοσή σας.

3. Χωρική μνήμη: Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γνώριμη διαδρομή;

Χωρίς να συμβουλευτείτε χάρτη, σχεδιάστε τη διαδρομή από το σπίτι σας προς ένα γνωστό μέρος. Συμπεριλάβετε στροφές, σημεία αναφοράς και την κατά προσέγγιση θέση των δρόμων.

Ο χωρικός προσανατολισμός βασίζεται σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2020 εντόπισε διαφορές που σχετίζονται με την ηλικία, κυρίως όσον αφορά τη γνώση των διαδρομών και των μονοπατιών.

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Ωστόσο, αυτή η άσκηση σχεδίασης δεν έχει επικυρωθεί ως «τεστ για τη νόσο Αλτσχάιμερ», που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι.

Το να ξεχάσετε το όνομα ενός δρόμου ή να σχεδιάσετε έναν ανακριβή χάρτη δεν αποτελεί διάγνωση. Αν όμως χάνεστε επανειλημμένα σε γνώριμα μέρη και ειδικά αν αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε νευρολόγο.

4. Διαδικτυακά γνωστικά τεστ: Τι μπορούν να μετρήσουν;

Πλατφόρμες που βασίζονται σε επιστημονική έρευνα, όπως η Cognitron, προσφέρουν τεστ για την αξιολόγηση της μνήμης, της προσοχής, της συλλογιστικής ικανότητας και της ταχύτητας επεξεργασίας. Ορισμένες συγκρίνουν τα αποτελέσματά σας με εκείνα άλλων ατόμων παρόμοιας ηλικίας.

Τέτοιες συγκρίσεις ενδέχεται να αναδείξουν ορισμένα δυνατά και αδύνατα σημεία μεν, αλλά μια βαθμολογία σε ένα διαδικτυακό τεστ δεν αποτελεί μέτρηση της βιολογικής ηλικίας του εγκεφάλου, δε. Επίσης, τα παιχνίδια «εκγύμνασης του εγκεφάλου» που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν υποκαθιστούν τις κλινικές γνωστικές αξιολογήσεις.

Ο ύπνος, το μορφωτικό επίπεδο, η διάθεση και η εξοικείωση με τα τεστ μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση.

Πότε πρέπει να σας ανησυχήσουν τυχόν αλλαγές;

Ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα είναι συνήθως λιγότερο σημαντικό από τις επίμονες αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, όπως, για παράδειγμα, η αυξανόμενη δυσκολία στη διεκπεραίωση γνωστών δραστηριοτήτων, στην ανάκληση σημαντικών πληροφοριών ή στον προσανατολισμό στον χώρο.

Αντί να υποβάλλετε συνεχώς τον εαυτό σας σε τεστ, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν, όπως η κακή ποιότητα ύπνου, η κατάθλιψη και τυχόν παρενέργειες φαρμάκων, μπορούν να επηρεάσουν και τη σκέψη.

Συμπέρασμα

Ο ρυθμός βάδισης, οι αντιδράσεις, η πλοήγηση και οι γνωστικές ασκήσεις αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε. Μπορεί να κινήσουν την περιέργεια σχετικά με την υγεία του εγκεφάλου, ωστόσο δεν μπορούν να σας πουν αν ο εγκέφαλός σας είναι βιολογικά νεότερος ή γηραιότερος από εσάς τους ίδιους.

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