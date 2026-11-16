Ζεφύρι: Σε εισπνοή καπνού αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Snapshot Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι αποδίδεται σε εισπνοή καπνού, χωρίς να έχουν βρεθεί εγκαύματα.

Στις σορούς των πυροσβεστών βρέθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε πτώση.

Έχουν συλληφθεί η 34χρονη μητέρα Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ εκκρεμεί ένταλμα για τον 44χρονο πατέρα.

Διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του θανάτου των πυροσβεστών μετά από εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από τον τόπο του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σε εισπνοή καπνού αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραγικός θάνατος των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε παράπηγμα στο Ζεφύρι, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά πληροφορίες, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν εντοπίστηκαν εγκαύματα, ενώ στις σορούς των δύο πυροσβεστών – ηλικίας 23 και 44 ετών- βρέθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε πτώση.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η 34χρονη μητέρα Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Ένταλμα έχει εκδοθεί και για τον 44χρονο πατέρα, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Στις συλληφθείσες έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Η μητέρα με τις ανήλικες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα κι ανακριτή στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (17/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Διέταξε ΕΔΕ ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, την ΕΔΕ διέταξε εξαρχής ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, με τις δύο έρευνες να εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώνοντας στοιχεία, μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η φωτιά.

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