Καστοριά: Αύριο η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη

Snapshot Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης σκοτώθηκε στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στην Καστοριά, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας.

Το πένθος είναι βαρύ στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του. Snapshot powered by AI

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, που σκοτώθηκε στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, στην Καστοριά, την πόλη από την οποία καταγόταν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας.

Η τελευταία επιχείρηση στο Ζεφύρι

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις από διαφορετικούς σταθμούς, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ.

Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης ήταν ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που επιχείρησαν στο κτίριο, μαζί με τον 43χρονο συνάδελφό τους Αλέξανδρο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το εσωτερικό του κτιρίου παρουσίαζε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και εύφλεκτων υλικών, ενώ ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δύο πυροσβέστες φέρεται να εγκλωβίστηκαν στον υπόγειο χώρο, στον οποίο η πρόσβαση γινόταν μέσω στενής, περιστρεφόμενης σκάλας.

Οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους εξακολουθούν να διερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι ο εγκλωβισμός τους στον υπόγειο χώρο και η πιθανή εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές τους, αλλά και το ενδεχόμενο πτώσης στη σκάλα. Οριστικό συμπέρασμα αναμένεται από την ιατροδικαστική και τεχνική διερεύνηση.

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