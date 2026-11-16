Ζεφύρι: Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής - Η ξυλόσομπα, τα υπολείμματα στάχτης και τα σκουπίδια

Snapshot Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής αποκαλύπτει ότι η φωτιά στο Ζεφύρι ξεκίνησε από αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα με αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας.

Στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και στάχτης, που προέρχονταν από την οικογένεια Ρομά που κατοικούσε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της παραδέχθηκαν ότι πετούσαν καυτή στάχτη και κάρβουνα από τη ξυλόσομπα στο υπόγειο και το κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη σε βάρος της μητέρας και των κοριτσιών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο πατέρα που αναζητείται.

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους μπήκαν πρώτοι στο φλεγόμενο κτίριο με σκοπό να ελέγξουν για εγκλωβισμένο παιδί. Snapshot powered by AI

Την ώρα που οι οικογένειες και οι συνάδελφοι των δύο ηρώων πυροσβεστών θρηνούν την απώλειά τους, οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η έκθεση της αυτοψίας της Πυροσβεστικής είναι αποκαλυπτική. Οι δύο πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο μπήκαν με αυτοθυσία στο φλεγόμενο κτήριο προκειμένου να το ελέγξουν καθώς υπήρχε πληροφορία ότι μέσα μπορεί να υπάρχει εγκλωβισμένο παιδί.

Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής

Μέσα στις 5 σελίδες της αυτοψίας που διενήργησε η Πυροσβεστική περιγράφεται το τραγικό συμβάν. Τα δραματικά λεπτά πριν και μετά τον θάνατο των πυροσβεστών.

«Στο ισόγειο του κτιρίου βρέθηκε από εμάς μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπιστώθηκε από εμάς αυξημένη θερμοκρασία, πράγμα που αποδεικνύει την πρόσφατη καύση ξύλων και λειτουργία της», αναφέρεται στην έκθεση.

To σημείο έναρξης της φωτιάς- Πετούσαν τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο κλιμακοστάσιο μέσα σε σκουπίδια

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο που έχει συμπεριληφθεί στην έκεθεση της αυτοψίας φαίνεται στην είσοδο του ισογείου, μεγάλη συσσωρευμένη ποσότητα στάχτης ανάμεσα σε αποκαΐδια απορριμμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η οικογένεια των Ρομά που έμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο πετούσε, ανάμεσα στα πλαστικά και τα σκουπίδια, την καυτή στάχτη.

Η οικογένεια είχε μετατρέψει το υπόγειο και τους υπόλοιπους χώρους σε σκουπιδότοπο με πλαστικά και εύφλεκτα υλικά.

«Η συνολική επιφάνεια του κλιμακοστασίου μεταξύ ισογείου και υπογείου ήταν καλυμμένη με απορρίμματα», αναφέρεται επίσης στην εκθεση αυτοψίας.

Μάνα και κόρες παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες στο υπόγειο

Στο μεταξύ, η 34χρονη Ρομά με τις ανήλικες κόρες της 13 και 16 ετών, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τηνερχόμενη Τρίτη μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους, ενώ παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.

Οι συλληφθείσες φέρεται να παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες στο υπόγειο του σπιτιού όπου εκδηλώθηκε η μοιραία πυρκαγιά.

Η 34χρονη μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλε από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος όπου διαμένει με την οικογένειά της στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ.

Στη συνέχεια, όπως είπε, «τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε».

Από την άλλη πλευρά, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια της τραγωδίας

Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία του υπογείου: Ο 44χρονος στην απόληξη του κλιμακοστασίου και ο 23χρονος στο βάθος του υπογείου, σε σημείο που δεν υπήρχε καύσιμη ύλη. Οι ερευνητές επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια:

Το πρώτο είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν στον υπόγειο χώρο και να τραυματιστούν σοβαρά, κάτι που θα φανεί στην ιατροδικαστική εξέταση

είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν στον υπόγειο χώρο και να τραυματιστούν σοβαρά, κάτι που θα φανεί στην ιατροδικαστική εξέταση Το δεύτερο, που θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού, της περιορισμένης ορατότητας και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο και να πάθουν ασφυξία.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

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