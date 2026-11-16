Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες - Αναζητείται ο πατέρας

Snapshot Ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για εμπρησμό στη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της που συνελήφθησαν για τη φωτιά στο Ζεφύρι.

Έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, ο οποίος αναζητείται.

Η μητέρα και οι ανήλικες κόρες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στις 17 Νοεμβρίου.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς με τη συλλογή στοιχείων από τον τόπο του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν στις τρεις συλληφθείσες για την υπόθεση της φωτιάς στο Ζεφύρι, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και να τραυματιστεί ένας ακόμη.

Σύμφωνα με τη ΕΡΤ, ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού στην 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Την ίδια ώρα, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης μέχρι κι αυτή την ώρα. Πιθανολογείται ότι εφόσον παρέλθει το αυτόφωρο και δεν έχει συλληφθεί, θα παραστεί αυτοβούλως ενώπιον των Αρχών.

Η μητέρα με τις ανήλικες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα κι ανακριτή στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (17/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Διέταξε ΕΔΕ ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, την ΕΔΕ διέταξε εξαρχής ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, με τις δύο έρευνες να εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώνοντας στοιχεία, μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η φωτιά.

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