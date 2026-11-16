Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία και χαμηλό στον Κόλπο του Λέοντα

Snapshot Τον Νοέμβριο το βασικό ζητούμενο είναι η επαρκής βροχόπτωση σε ολόκληρη τη χώρα.

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία και άλλο στον Κόλπο του Λέοντα επηρεάζουν τον καιρό με βροχές και ανέμους.

Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές σε Θράκη, Α. Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Δυτική Ελλάδα με ανέμους έως 6 μποφόρ.

Την Τετάρτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές σε διάφορες περιοχές με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη και Παρασκευή θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με ανέμους 5-7 μποφόρ και τοπικές βροχές κυρίως σε προσήνεμες περιοχές. Snapshot powered by AI

Τον Νοέμβριο, το ζητούμενο δεν είναι να χιονίσει. Είναι να βρέξει καλά, αν γίνεται, σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρει για τον καιρό του μήνα που διανύουμε ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες επισημαίνει:

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ρουμανία, συνοδευόμενο από ασθενές ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως το Β. Αιγαίο, κινείται ανατολικά. Παράλληλα, ένα άλλο χαμηλό στον Κόλπο του Λέοντα αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ.

Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στις ανατολικότερες περιοχές της χώρας μας (Θράκη, Α. Αιγαίο, Δωδεκάνησα) και στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη (18/11), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με παροδικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Α. Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (19 & 20/11), το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις προσήνεμες στο Δ-ΝΔ ρεύμα περιοχές.

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