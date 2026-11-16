Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη με... 30 βαθμούς - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο ζώνες με βροχές στη μία και υψηλές θερμοκρασίες στην άλλη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη με... 30 βαθμούς - Η πρόγνωση Μαρουσάκη
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  • Οι νοτιάδες επανέρχονται στην Ελλάδα, φέρνοντας αυξημένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
  • Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τη βόρεια Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά να είναι οι πιο θερμές περιοχές.
  • Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με επιδείνωση στα βορειοδυτικά από το απόγευμα και τοπικά έντονα φαινόμενα γύρω από τη χώρα.
  • Η Ελλάδα θα χωριστεί σε δύο ζώνες καιρού, με ζεστές συνθήκες στα ανατολικά και νότια και πιο φθινοπωρινό καιρό στα δυτικά.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς σημαντικές ψυχρές εισβολές.
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Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για την επάνοδο των νοτιάδων που θα φέρουν αυξημένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ σε άλλες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος με μεταφορά θερμότερων αέριων μαζών.

Οι νοτιάδες θα φέρουν πιο υγρές αέριες μάζες, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο και το Αιγαίο οι νοτιάδες θα πνέουν με εντάσεις κατά διαστήματα. Σήμερα αναμένονται τοπικές συννεφιές, ενώ βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, επιδεινούμενες στα βορειοδυτικά από το απόγευμα και μετά.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στα επόμενα 24ωρα, η βόρεια Κρήτη αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, ενώ τα ανατολικά ηπειρωτικά θα κυμανθούν μεταξύ 26 και 28 βαθμών, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της εποχής που είναι περίπου 17-18 βαθμοί.

Οι βροχές θα είναι πιο συχνές στη δυτική Ελλάδα, ενώ γύρω από τη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικά έντονα φαινόμενα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, με την Κρήτη να παραμένει η πιο θερμή περιοχή.

Η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο ζώνες: τα ανατολικά και νότια τμήματα θα βιώσουν ζεστό καιρό, ενώ τα δυτικότερα θα έχουν πιο φθινοπωρινές συνθήκες με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα παραμείνει σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή έως το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες ψυχρές εισβολές ή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον καιρό, μεταφέροντας θερμές και υγρές αέριες μάζες που διαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

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