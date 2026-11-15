Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου δείχνει το GFS
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα και την Τρίτη
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- Το αμερικανικό μοντέλο GFS προβλέπει ψυχρές αέριες μάζες στην Ελλάδα προς τα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου.
- Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει σε χαρακτηριστικά χειμωνιάτικα επίπεδα κατά την εν λόγω περίοδο.
- Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πρόγνωση για τον καιρό της Δευτέρας 16 και της Τρίτης 17 Νοεμβρίου.
Ψυχρές αέριες μάζες διαφαίνονται έως και την χώρα μας προς τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου που θα ρίξουν την θερμοκρασία σε καθαρά χειμωνιάτικες.
Αυτά αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών το Weather Phenomena σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέλο καιρού GFS.
Στο μεταξύ όσον αφορά τον καιρό της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου και της Τρίτης 17 του μηνός η πρόβλεψη της ΕΜΥ είναι η εξής:
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