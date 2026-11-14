Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

Εναλλαγές των καιρικών συνθηκών μέσα στο Νοέμβριο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή
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  • Από 14 έως 27 Νοεμβρίου 2026 ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές με θερμοκρασίες πάνω και κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές.
  • Στις 14 Νοεμβρίου αναμένονται σποραδικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και άνεμους Ν/ΝΝΔ.
  • Την περίοδο 15-18 Νοεμβρίου θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στα βόρεια, με σποραδικές βροχές στα δυτικά.
  • Από 18 έως 20 Νοεμβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Μετά τις 20 Νοεμβρίου προβλέπεται νέα πτώση της θερμοκρασίας με πιθανή ψυχρή εισβολή, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών μέχρι το τέλος του μήνα

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών και των γιορτών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες στο youweather.com:

Βάσει GFS & AIFS Ensembles & YouWeather model (13/11/2026)

Το διάστημα 14 έως 27 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

  1. Θερμοκρασία σε υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με σποραδικές βροχές στα δυτικά και βόρεια - σε πτώση η θερμοκρασία την Κυριακή και από τα δυτικά. Άνεμοι από Ν/ΝΝΔ διευθύνσεις μέτριοι και τοπικά στο Αιγαίο έως ισχυροί - την Κυριακή θα στραφούν σε Β/ΒΒΑ έως ισχυρούς.
  2. Πτώση της θερμοκρασίας την περίοδο 15 έως 18 Νοεμβρίου (σημαντικότερη στα βόρεια). Σποραδικές βροχές στα δυτικά.
  3. Σε νέα άνοδο την περίοδο 18 έως 20 Νοεμβρίου και σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές.
  4. Νέα πτώση της θερμοκρασίας στην συνέχεια (το GFS δίνει σύντομη και μετριασμένη ψυχρή εισβολή ενώ το AIFS δίνει παρατεταμένη και ισχυρή ψυχρή εισβολή με πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας).

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