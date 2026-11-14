Καιρός: Παρατεταμένες βροχές και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Η χώρα εισέρχεται σε πολυήμερη κακοκαιρία έως τη Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σωρευτικό όγκο νερού, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος κάνει βουτιά φτάνοντας τοπικά στους -1 βαθμούς.

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Καιρός: Παρατεταμένες βροχές και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας
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  • Η χώρα θα επηρεαστεί από πολυήμερη κακοκαιρία με διαδοχικές βροχοπτώσεις έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη προσοχή στη σωρευτική επιβάρυνση των λεκανών απορροής στη δυτική Ελλάδα.
  • Το κύριο μέτωπο των βροχών μετατοπίζεται ανατολικότερα προς την ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα μπορεί να ενταθούν απόψε.
  • Η αφρικανική σκόνη που επηρέαζε την ατμόσφαιρα υποχωρεί, ενώ σήμερα η θερμοκρασία παραμένει ασυνήθιστα υψηλή για την εποχή, με μέγιστες έως 27 βαθμούς Κελσίου σε Αιγαίο και Κρήτη.
  • Από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου προβλέπεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι ελάχιστες θα φτάσουν έως και τον -1 βαθμό σε ορεινές περιοχές.
  • Η ψυχρή αέρια μάζα και οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού.
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Σε μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων εισέρχεται η χώρα από σήμερα Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσουν την επικράτεια έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ειδικά στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δεν καταγράφουν ακραία ημερήσια ύψη βροχής, ωστόσο η συνεχής εκδήλωση των φαινομένων για αρκετές ημέρες δημιουργεί αυξημένο υδρολογικό ενδιαφέρον. Από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου διαφαίνεται αισθητή αποκλιμάκωση των φαινομένων.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή.

ΒροχέςΚαταιγίδες: Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου, με μεγαλύτερη ένταση τις βραδινές ώρες.Άνεμοι: Σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους, σηματοδοτώντας την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών.Αφρικανική σκόνη: Η μεταφορά της θα αρχίσει να περιορίζεται, με τις συγκεντρώσεις να υποχωρούν σταδιακά.Θερμοκρασία: Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στις περισσότερες περιοχές από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στο Αιγαίο και την Κρήτη ενδέχεται να αγγίξουν τους 27 βαθμούς.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Βροχές – Καταιγίδες: Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια την έκταση και την ένταση των φαινομένων.Άνεμοι: Θα επικρατήσουν βόρειες διευθύνσεις, συμβάλλοντας στη μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών.Θερμοκρασία: Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 9 με 13 βαθμούς και οι ελάχιστες στους 5 με 10 βαθμούς, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές δεν αποκλείονται τιμές έως και -1 βαθμό Κελσίου.Υπόλοιπη χώρα: Στην κεντρική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 19 βαθμούς και στα δυτικά και νότια από 16 έως 22 βαθμούς.

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