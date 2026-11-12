Καιρός: Με νοτιάδες και τοπικές βροχές η Πέμπτη – Από Παρασκευή σκόνη και λασποβροχές

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και αραιές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ.

Την Παρασκευή αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.

Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τους ανέμους να στρέφονται σε βορειοανατολικούς από το απόγευμα.

Την Κυριακή θα υπάρξουν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια, με πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και βόρειους στα ανατολικά. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και τις βραδινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 11 – 21°C

Κεντρική Μακεδονία: 12 – 22°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 18°C

Ήπειρος: 13 – 19°C

Θεσσαλία: 11 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 23°C

Δυτική Στερεά: 16 – 22°C

Δυτική Πελοπόννησος: 16 – 22°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 23°C

Κυκλάδες: 17 – 23°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 24°C

Κρήτη: 14 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 23°C

Δωδεκάνησα: 15 – 23°C

Αττική: 16 – 24°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 22°C

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Η πρόγνωση για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς και στα κεντρικά και τα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια, όπου πιθανόν να σημειωθούν στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

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