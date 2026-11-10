Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Snapshot Από το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου θα ενισχυθούν οι βροχές στη δυτική Ελλάδα, με το πιο έντονο διάστημα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σημαντικές βροχές αναμένονται στους Δήμους της Ηπείρου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας.

Την Τετάρτη το πρωί οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Στερεά, με εστίαση σε Δήμους όπως Άγραφα, Καρπενήσι και Ναυπακτία, καθώς και τον Δήμο Αργιθέας της Θεσσαλίας.

Συνιστάται προσοχή κοντά σε ρέματα και χειμάρρους λόγω πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, ενώ οι προγνώσεις παραμένουν αβέβαιες ως προς την ένταση των τοπικών βροχών. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης, καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές θα ενισχυθούν στη δυτική Ελλάδα.

Από τη νύχτα έως την Τετάρτη χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ενώ οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Ήπειρος, η Κέρκυρα και η Λευκάδα.

Ειδικότερα, στην Ήπειρο ξεχωρίζουν οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Πρέβεζας, Ζηρού, Πάργας, Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών. Αξιόλογες βροχές αναμένονται και στον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας.

Το πιο δύσκολο διάστημα φαίνεται πως θα είναι από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έως τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, δεν αποκλείεται μέσα σε μόλις 3 έως 6 ώρες να πέσει πολύ νερό.

Από τις 5 έως τις 11 το πρωί της Τετάρτης, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στη δυτική Στερεά, κυρίως στους Δήμους Αγράφων, Καρπενησίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ναυπακτίας και Δωρίδος, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου. Αξιόλογες βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στον Δήμο Αργιθέας της Θεσσαλίας.

«Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ιδιαίτερα κοντά σε ρέματα και χειμάρρους», τονίζει ο μετεωρολόγος και προσθέτει: «Όχι πανικός, αλλά ούτε και υποτίμηση των φαινομένων, καθώς σε ορισμένες περιοχές η βροχή ενδέχεται να είναι αρκετά δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα». Από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, καταλήγει.

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