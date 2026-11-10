Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα φτάσει τους 25-27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νότια τις επόμενες ημέρες.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πελάγη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας οφείλεται στη σύγκρουση βαρομετρικών συστημάτων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Ο καιρός θα θυμίζει ανοιξιάτικο σκηνικό με ήπιες θερμοκρασίες και έντονη παρουσία νοτιάδων σε ξηρά και θάλασσα. Snapshot powered by AI

Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25-27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νότια, ενώ οι νοτιάδες θα δυναμώσουν σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από θερμές αέριες μάζες που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία κοντά στους 25-27 βαθμούς στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σταδιακά, με ριπές που θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ιδίως στα πελάγη.

Η δυναμική αυτή οφείλεται στη σύγκρουση βαρομετρικών χαμηλών συστημάτων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, η οποία δημιουργεί μεγάλη διαφορά πίεσης και ενισχύει σημαντικά τους νοτιάδες. Μεταφορικά, οι νοτιάδες θα φέρουν πιο θερμές αέριες μάζες, ανεβάζοντας τον υδράργυρο ακόμα και στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, βροχοπτώσεις αναμένονται και στη βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το μοτίβο καιρού τύπου «Π» που θα επικρατήσει.

Στα ανατολικά και νότια, ο βοριάς θα λειτουργεί ως καταβάτης, επιτρέποντας στην θερμοκρασία να παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Η επικρατούσα ατμοσφαιρική κατάσταση θα θυμίζει περισσότερο ανοιξιάτικο σκηνικό παρά προχωρημένο φθινόπωρο, με ήπιες θερμοκρασίες και έντονη παρουσία νοτιάδων σε ξηρά και θάλασσα.

Διαβάστε επίσης