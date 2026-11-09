Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

Snapshot Την εβδομάδα θα επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας έως τους 25 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά, κυρίως σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο νοτιάς στις παραπάνω περιοχές θα συμβάλει στην άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργώντας πιο θερμό καιρό.

Οι βραδινές και πρωινές ώρες θα παραμείνουν δροσερές με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στα ηπειρωτικά.

Η εβδομάδα προβλέπεται με λίγες τοπικές βροχές και ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες και μετάβαση σε πιο ζεστό καιρό. Snapshot powered by AI

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη από το Open. Αναμένονται τοπικές βροχές έως και την Τετάρτη, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ η θερμοκρασία σταδιακά θα αυξηθεί.

Κατά τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, η χώρα θα επηρεαστεί από νεφοσκεπή ουρανό στα βορειοδυτικά και τις περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Αντίθετα, σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης επικράτειας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, καθώς και στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο νοτιάς που θα επικρατεί σε αυτές τις περιοχές θα συμβάλει στην άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργώντας ένα πιο θερμό καιρό.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βραδινές και πρωινές ώρες θα παραμείνουν δροσερές, με αισθητή πτώση του υδραργύρου, ειδικά στα ηπειρωτικά.

Συνολικά, η εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με λίγες τοπικές βροχές και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που ευνοεί τις υπαίθριες δραστηριότητες και τη μετάβαση προς πιο ζεστό καιρό.

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