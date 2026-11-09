Νέα εποχή για τις μετεωρολογικές προγνώσεις – Το ECMWF διαθέτει πλέον δεδομένα υψηλής ανάλυσης 9 χλμ

Η υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την καλύτερη αποτύπωση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων των καιρικών παραμέτρων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με έντονο ανάγλυφο, εκτεταμένες ακτογραμμές και πολυάριθμα νησιά.

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Νέα εποχή για τις μετεωρολογικές προγνώσεις – Το ECMWF διαθέτει πλέον δεδομένα υψηλής ανάλυσης 9 χλμ
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  • Από τις 20 Οκτωβρίου 2026, το ECMWF διαθέτει ελεύθερα δεδομένα αριθμητικού μοντέλου IFS σε χωρική ανάλυση περίπου 9 χλμ, βελτιώνοντας σημαντικά τη λεπτομέρεια των μετεωρολογικών προγνώσεων.
  • Η αυξημένη ανάλυση επιτρέπει καλύτερη απεικόνιση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων βροχοπτώσεων, ανέμων, θερμοκρασιών και βαρομετρικών συστημάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο όπως η Ελλάδα.
  • Η νέα ανάλυση δεν αυξάνει αυτόματα την προγνωστική ακρίβεια, αλλά βελτιώνει την αξιοποίηση και παρουσίαση των διαθέσιμων δεδομένων χωρίς απώλειες χωρικής πληροφορίας.
  • Το kolydas.eu αναπτύσσει νέες μετεωρολογικές υπηρεσίες και εργαλεία που εκμεταλλεύονται την αναβάθμιση αυτή, παρέχοντας πιο λεπτομερείς και χρήσιμες προγνώσεις για την Ελλάδα.
  • Η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων υψηλής ανάλυσης συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της μετεωρολογικής γνώσης και επιτρέπει την ανάπτυξη πιο αξιόπιστων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για το κοινό.
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Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη μετεωρολογική κοινότητα αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) να διαθέτει ελεύθερα, από τις 20 Οκτωβρίου 2026, δεδομένα του αριθμητικού μοντέλου IFS σε χωρική ανάλυση 0,1° × 0,1°, που αντιστοιχεί περίπου σε 9 χιλιόμετρα. Μέχρι πρόσφατα, τα ανοιχτά δεδομένα διατίθεντο σε πλέγμα 0,25°, δηλαδή περίπου 25 χιλιομέτρων.

Η νέα διάθεση προσφέρει 2,5 φορές λεπτομερέστερο πλέγμα σε κάθε οριζόντια διεύθυνση και 6,25 φορές περισσότερα σημεία δεδομένων για την ίδια γεωγραφική περιοχή. Πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση στη δυνατότητα αξιοποίησης και απεικόνισης των μετεωρολογικών πληροφοριών, η οποία είναι ήδη εμφανής στην ποιότητα των προγνωστικών χαρτών που παράγονται από τα νέα δεδομένα.

Τι κερδίζουμε στην πράξη

Η υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την καλύτερη αποτύπωση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων των καιρικών παραμέτρων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με έντονο ανάγλυφο, εκτεταμένες ακτογραμμές και πολυάριθμα νησιά.

Τα σημαντικότερα οφέλη είναι:

  • Βροχοπτώσεις: Λεπτομερέστερη απεικόνιση της χωρικής κατανομής του υετού, των περιοχών με μεγαλύτερα ύψη βροχής και των διαφοροποιήσεων μεταξύ γειτονικών περιοχών.
  • Άνεμοι: Καλύτερη χαρτογραφική αποτύπωση του πεδίου των ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στις παράκτιες περιοχές και στα θαλάσσια περάσματα.
  • Θερμοκρασίες: Μεγαλύτερη χωρική λεπτομέρεια στην παρουσίαση των θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ ορεινών, πεδινών, παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.
  • Βαρομετρικά συστήματα: Αναλυτικότερη παρακολούθηση της κατανομής των πιέσεων και της εξέλιξης των ατμοσφαιρικών διαταραχών.
  • Εκτίμηση επικίνδυνων φαινομένων: Καλύτερη χωρική υποστήριξη για εξειδικευμένα προϊόντα που συνδυάζουν τα προγνωστικά ύψη βροχής με το ανάγλυφο, τις λεκάνες απορροής και την υδρολογική κατάσταση.

Πρέπει βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι η νέα διάθεση δεν σημαίνει αυτομάτως αύξηση της προγνωστικής ακρίβειας. Τα δεδομένα προέρχονται από την ίδια υποκείμενη πρόγνωση υψηλής ανάλυσης του IFS. Εκείνο που βελτιώνεται ουσιαστικά είναι η λεπτομέρεια των διαθέσιμων πεδίων και η δυνατότητα αξιοποίησής τους χωρίς τις απώλειες χωρικής πληροφορίας που συνεπάγεται ένα αραιότερο πλέγμα.

Το kolydas.eu αναπτύσσει νέα μετεωρολογικά προϊόντα

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Αξιοποιώντας αυτή τη σημαντική εξέλιξη, το kolydas.eu προχωρά στη συνεχή αναβάθμιση των μετεωρολογικών υπηρεσιών του, αναπτύσσοντας νέους προγνωστικούς χάρτες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας και εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πενθήμερες προγνώσεις για την Ελλάδα, στη λεπτομερή παρουσίαση των βροχοπτώσεων, των ανέμων και των θερμοκρασιών, στην παρακολούθηση των βαρομετρικών συστημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων έγκαιρης εκτίμησης του κινδύνου από έντονες βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, η συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων του ECMWF και άλλων αριθμητικών μοντέλων, όπως το ICON, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες συγκριτικής αξιολόγησης των προγνώσεων, αναγνώρισης αποκλίσεων και πληρέστερης εκτίμησης της αβεβαιότητας. Στόχος μας δεν είναι απλώς να παρουσιάζουμε πιο εντυπωσιακούς χάρτες, αλλά να μετατρέπουμε τον μεγάλο όγκο των μετεωρολογικών δεδομένων σε αξιόπιστη, κατανοητή και ουσιαστικά χρήσιμη πληροφορία για τον πολίτη.

Η διαφορά αρχίζει να φαίνεται στους νέους χάρτες μας – Από τα 25 στα 9 χιλιόμετρα

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Η ουσιαστική σημασία της αναβάθμισης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον συγκριτικό χάρτη που δημιουργήσαμε στο kolydas.eu, χρησιμοποιώντας δεδομένα του ECMWF από τον ίδιο προγνωστικό κύκλο της 8ης Νοεμβρίου 2026, στις 00 UTC. Οι δύο χάρτες παρουσιάζουν την πρόγνωση του 24ωρου υετού από τις 9 έως τις 10 Νοεμβρίου, με τη μοναδική διαφορά ότι ο αριστερός χρησιμοποιεί πλέγμα 0,25°, ενώ ο δεξιός το νέο πλέγμα 0,1°. Η γενική εικόνα της πρόγνωσης παραμένει ουσιαστικά ίδια. Οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ηπείρου και των γειτονικών περιοχών. Εκείνο όμως που αλλάζει αισθητά είναι η λεπτομέρεια με την οποία αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων. Στον χάρτη των 0,25° παρατηρούμε σχετικά μεγάλες και ομοιόμορφες χρωματικές επιφάνειες, οι οποίες αποδίδουν τη γενική εικόνα, χωρίς όμως να αναδεικνύουν με την ίδια λεπτομέρεια τις τοπικές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, στον χάρτη των 0,1° διακρίνονται καθαρότερα η έκταση των βροχοπτώσεων, οι μεταβολές της έντασής τους και οι στενότερες ζώνες υετού.

Η βροχόπτωση στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά εμφανίζει πιο σύνθετη χωρική δομή, ενώ γίνονται εμφανέστερες και περιοχές με μικρότερα ύψη βροχής που στο αραιότερο πλέγμα αποτυπώνονται πιο γενικευμένα.

Δεν πρόκειται επομένως για διαφορετική μετεωρολογική εκτίμηση, αλλά για πληρέστερη αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας που περιέχει η ίδια πρόγνωση.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, όπου το έντονο ανάγλυφο, η εναλλαγή ξηράς και θάλασσας και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ περιοχών με διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθιστούν αναγκαία τη λεπτομερέστερη απεικόνιση. Η αναβάθμιση δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων στο kolydas.eu, όπως λεπτομερέστερους χάρτες υετού, καλύτερη χωρική ανάλυση των πεδίων ανέμου και θερμοκρασίας, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές για την εκτίμηση των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν από έντονες βροχοπτώσεις. Βεβαίως, η μεγαλύτερη λεπτομέρεια δεν πρέπει να συγχέεται με τη βεβαιότητα της πρόγνωσης. Η πραγματική ακρίβεια εξακολουθεί να αξιολογείται με παρατηρήσεις και με τη συνεχή σύγκριση των προγνωστικών αποτελεσμάτων.

Το ουσιαστικό κέρδος είναι ότι έχουμε πλέον πρόσβαση σε περισσότερη από την ήδη παραγόμενη πληροφορία του IFS και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε καλύτερα μετεωρολογικά εργαλεία, με τελικό αποδέκτη τον πολίτη.

Περισσότερη επιστημονική πληροφορία, καλύτερη ενημέρωση

Η ελεύθερη διάθεση δεδομένων υψηλής ανάλυσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκδημοκρατισμού της μετεωρολογικής γνώσης. Δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες, ερευνητές και εξειδικευμένες μετεωρολογικές πλατφόρμες να δημιουργούν προϊόντα που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πρόσβαση σε πολύ πιο περιορισμένα δεδομένα. Για εμάς στο kolydas.eu, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και ευθύνη: να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επιστημονική επεξεργασία, στην τεχνολογική καινοτομία και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής πρόγνωσης.

Γιατί η πραγματική αξία της τεχνολογικής προόδου στη Μετεωρολογία δεν βρίσκεται μόνο στην υψηλότερη ανάλυση των χαρτών, αλλά στην καλύτερη ερμηνεία τους και, τελικά, στην εγκυρότερη ενημέρωση και προστασία της κοινωνίας.

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