Προτάσσοντας την περιφρούρηση της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση απαντά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και τις αναφορές των «ερυθρόλευκων» με τις οποίες σχολίαζαν τις καταγγελίες των «πράσινων κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θυμίζει στην ανακοίνωσή της, αρχικά τις μηνύσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου και κατά της ίδιας της ΚΑΕ από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις καταγγελίες που διατύπωσαν σε βάρος βασικών εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο στο μπάσκετ (Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα): «Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη... καταγγελίες».

Και στη συνέχεια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμηνύει με έμφαση πως «η παρότρυνση σε βία κατά δικαστών, φιλάθλων και εργαζόμενων δεν θα μείνει ατιμώρητη»:

«Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να... διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.

«Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης. Τέλος η ανοχή μας», τονίζει καταλήγοντας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραθέτοντας και το εξής υστερόγραφο: «Καταδίκες να μετράτε...»

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ που μηνύει και καταγγέλλει επί χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ -μεταξύ άλλων- για τις θέσεις μας κατά του Λιόλιου, της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, μετράει θιγμένη… καταγγελίες.

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και ο εκατομμυριούχος προαγωγός φιλάθλου πνεύματος, Μπαρτζώκας, που αναγκάστηκε να… διακανονίσει με το Δημόσιο το 50.000 ευρώ πρόστιμο που του επεβλήθη για την αήθη επίθεσή του κατά θεατών και στελέχους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ και εργαζομένων, ΔΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ.

Δεν επιτρέπουμε άλλο τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης.

Τέλος η ανοχή μας.

Υ.Γ. Καταδίκες να μετράτε…».

Νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εμφανίζονταν... ενοχλημένη για τις καταγγελίες που έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την αντιαθλητική συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα.