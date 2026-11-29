Σήμερα, η Marvel είναι μια μηχανή παραγωγής δισεκατομμυρίων και ειδικά τώρα που μετράμε αντίστροφα για το «Avengers: Doomsday», το διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε πεδίο θεωριών, spoilers και ατελείωτων συζητήσεων. Και στο επίκεντρο -πώς το έπαθε- βρίσκεται και πάλι ο Robert Downey Jr.

Ο Robert Downey Jr. (AP Photo/Mark Schiefelbein) AP

Είναι σχεδόν ειρωνικό, αλλά ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς με τον Iron Man επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως ο μεγάλος κακός των Avengers στην ταινία που θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου στη χώρα μας. Πριν φτάσουμε, όμως, σε αυτή την εντυπωσιακή επιστροφή, αξίζει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, τότε που η Marvel δεν ήταν μια αυτοκρατορία, αλλά μια εταιρεία που αγωνιζόταν για επιβίωση.

Η χρεοκοπία και το ξεπούλημα των υπερηρώων

Το 1996 η Marvel υπέβαλε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της, μπαίνοντας σε διαδικασία πτώχευσης, με την εταιρεία να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να επιβιώσεις, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να πουλήσεις κάτι το οποίο θεωρείς πολύτιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των κόμικς.

Κάπως έτσι, λοιπόν, τα μεγάλα ονόματα άρχισαν να βρίσκονται σε διαφορετικά κινηματογραφικά στούντιο. Ο Spider-Man κατέληξε στη Sony, οι X-Men και οι Fantastic Four στη Fox, ενώ άλλοι χαρακτήρες πέρασαν από διαφορετικές συμφωνίες αδειοδότησης.

Το Χόλιγουντ είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται την εμπορική αξία των υπερηρώων, αλλά στη Marvel, δεν καρπωνόταν όλη αυτή την επιτυχία. Οι χαρακτήρες της γίνονταν πρωταγωνιστές τεράστιων κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά η ίδια δεν είχε τον έλεγχο της δημιουργίας και της εκμετάλλευσής τους. Κάπου εκεί γεννήθηκε μια ιδέα που έμοιαζε παράτολμη.

Αν η Marvel δεν μπορούσε να κερδίσει αρκετά από τις ταινίες των άλλων, έπρεπε να αρχίσει να φτιάχνει τις δικές της.

Ένα δάνειο 525 εκατομμυρίων και ένα τεράστιο ρίσκο

Το 2005 η Marvel εξασφάλισε χρηματοδότηση 525 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω συμφωνίας με τη Merrill Lynch με μοναδικό στόχο τη δημιουργία δικής της κινηματογραφικής παραγωγής, με αρχικό πλάνο έως δέκα ταινίες.

Υπήρχε, όμως, μια λεπτομέρεια που έκανε το εγχείρημα ακόμη πιο επικίνδυνο. Ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκαν τα κινηματογραφικά δικαιώματα δέκα χαρακτήρων της Marvel, ανάμεσά τους οι Captain America, Nick Fury και οι Avengers.

Με απλά λόγια, η εταιρεία έβαζε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μερικά από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το μέλλον της.

Και από τη στιγμή που είχε παρθεί η απόφαση για τη δημιουργία του σύμπαντος που πλέον δεσπόζει ως Marvel Cinematic Universe (MCU), έπρεπε να επιλέξει τον ήρωα που θα ξεκινούσε αυτή τη νέα εποχή.

Δεν ήταν ο Spider-Man, ούτε οι X-Men ή κάποιος χαρακτήρας που είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να γεμίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτός ο κάποιος ήταν ο Iron Man.

(AP Photo/Jason DeCrow) FR103966 AP

Ο ήρωας που άλλαξε τα πάντα

Ο Tony Stark δεν ήταν άγνωστος στους κόμικς φανς, αλλά σε επίπεδο κινηματογραφικής αναγνωρισιμότητας δεν βρισκόταν στην ίδια κατηγορία με τον Spider-Man ή τους X-Men.

Μάλιστα, τα κινηματογραφικά δικαιώματά του είχαν περάσει στη New Line Cinema, η οποία δεν κατάφερε τελικά να προχωρήσει στην παραγωγή της ταινίας, με αποτέλεσμα το 2005 να επιστρέψουν στη Marvel.

Ήταν η απαρχή για ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα στην ιστορία του σύγχρονου Χόλιγουντ, με τον Jon Favreau να είναι ο εκλεκτός για τη σκηνοθεσία και τον Robert Downey Jr. ως πρώτο πρόσωπο του πρότζεκτ. Μόνο που δεν ήταν αυτονόητο ότι θα πήγαινε καλά.

Ο Downey είχε περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή και δεν ήταν το πρόσωπο-εγγύηση για μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Ο Favreau, όμως, πίστεψε σε εκείνον και θεώρησε ότι η προσωπικότητα, η ευφυΐα και η αίσθηση του χιούμορ του ταίριαζαν απόλυτα στον Tony Stark.

Από την επιβίωση στα δισεκατομμύρια

Στις 2 Μαΐου 2008, το «Iron Man» έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ και γράφεται ιστορία. Η ταινία συγκέντρωσε περίπου 585 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και μετέτρεψε έναν χαρακτήρα που δεν ήταν το προφανές κινηματογραφικό χαρτί της Marvel σε παγκόσμιο blockbuster.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι η αρχή του Marvel Cinematic Universe. Ένα σύμπαν στο οποίο οι ιστορίες και οι χαρακτήρες θα συνδέονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ενιαία κινηματογραφική εμπειρία.

Η επιτυχία του Iron Man έδωσε στη Marvel την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει. Ακολούθησαν ο Incredible Hulk, ο Thor, ο Captain America και τελικά οι Avengers, σε μια στρατηγική που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ αντιλαμβανόταν τις κινηματογραφικές σειρές.

Το 2009 ήρθε και η συμφωνία που επισφράγισε τη μεταμόρφωση της εταιρείας με την Disney συμφώνησε να αποκτήσει τη Marvel έναντι περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία που λίγο περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα προσπαθούσε να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση είχε πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2024, το Marvel Cinematic Universe είχε ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Και η ιστορία συνεχίζεται με το «Avengers: Doomsday» και λίγο αργότερα με το «Secret Wars» για να ανοίξει σύντομα έναν νέο υπερηρωικό κύκλο.

Και μαντέψτε ποιος είναι και πάλι το κεντρικό πρόσωπο: Ο Robert Downey Jr. Τι πιο ταιριαστό…