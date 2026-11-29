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Τρεις λεωφορειακές γραμμές που καλύπτουν μεγάλο εύρος της Αθήνας και των προαστίων θα πραγματοποιούν δρομολόγια όλο το 24ωρο του Σαββάτου, ξεκινώντας από τις 5 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τις γραμμές Β9 (Χαλκοκονδύλη – Ν. Κηφισιά), Β5 (Στ. Λαρίσης – Αγ. Παρασκευή) και 140 (Πολύγωνο – Γλυφάδα), όπως ανακοίνωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Με αυτή την απόφαση, οι γραμμές που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο κάθε Σάββατο αυξάνονται σε 14, ενώ μαζί με τις γραμμές μόνιμης 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας, θα φτάσουν συνολικά τις 24. Παράλληλα, στη διευκόλυνση των μετακινήσεων έχει προστεθεί εδώ και πάνω από έναν χρόνο η λειτουργία του μετρό, που παραμένει 24ωρη κάθε Σάββατο.

Αλλαγές στον ΚΟΚ: Αναλογικές κυρώσεις στις ήπιες παραβάσεις

Επιπλέον, ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στις ενίσχυση των μεταφορών με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, αλλά και για τα μεγάλα έργα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε πως έχει ήδη δημιουργηθεί μία περισσότερο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, η οποία έχει μειώσει τα τροχαία ατυχήματα. Οι αλλαγές διατηρούν την αυστηρότητα του ΚΟΚ εκεί που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αλλά αναλογικές στις παραβάσεις χαμηλότερης επικινδυνότητας, ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει πετύχει την τελευταία επταετία αξιοσημείωτη πρόοδο στην οδική ασφάλεια με μεγάλη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Με τις νέες αυτές παρεμβάσεις κάνουμε άλλο ένα βήμα για ασφαλείς μεταφορές – με σαφείς κανόνες, αποτελεσματικότερους ελέγχους, καλύτερη εκπαίδευση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε ο κ. Κώτσηρας.

Νέα λεωφορεία και συρμοί θα συμβάλλουν στο κυκλοφοριακό

Σχετικά με τον στόλο των λεωφορείων, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε ότι στην Αττική κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν ανανεωθεί τα 2/3 του συνολικού αριθμού. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση νέων οδηγών προκειμένου να αυξηθούν και τα συνολικά δρομολόγια, ενώ νέοι διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί για επιπλέον λεωφορεία και συρμούς με ευρωπαϊκούς πόρους.

Συγκεκριμένα, θα προστεθούν 331 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τρόλεϊ για την Αττική και 175 επιπλέον ηλεκτρικά λεωφορεία για τη Θεσσαλονίκη με πόρους από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Στη Γραμμή 1 του Μετρό είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ανακατασκευής συνολικά 14 συρμών, ενώ το 2027 ξεκινά ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή 10 ακόμη συρμών. Στις Γραμμές 2 και 3 είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση 12 συρμών και ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για επιπλέον 19 νέους συρμούς.

Ψηφιακές πινακίδες

Το νέο ψηφιακό σύστημα προμήθειας και διαχείρισης πινακίδων κυκλοφορίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, βάσει προγραμματισμού, μέχρι τέλος του έτους, ανέφερε ο κ. Κώτσηρας. Έως τότε αναμένεται να έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια πινακίδων, ώστε να καλύπτονται απρόσκοπτα οι ανάγκες και να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις οχημάτων.

«Δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, συνδεδεμένο με τις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας, καθώς και ένα ανοικτό Μητρώο Κατασκευαστών. Πλέον, θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα των αποθεμάτων κάθε υπηρεσίας και δυνατότητα αυτόματης αναπλήρωσής τους όταν χρειάζεται», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

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