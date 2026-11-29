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Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της τοξικολογικής εξέτασης, η οποία, εκτός από τον προσδιορισμό των ουσιών, προχώρησε και στην ποσοτικοποίησή τους.

Τα νέα ευρήματα θα τεθούν υπ' όψιν των δύο κατηγορούμενων γιατρών, όταν αυτοί κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Και αυτό διότι η χορήγηση προποφόλης, η οποία εντοπίστηκε από τις τοξικολογικές εξετάσεις, αποτελεί παράνομη ουσία που μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εμπίπτει στον νόμο περί ναρκωτικών ουσιών.

Αναμφίβολα, πέραν της γιατρού, τα ευρήματα αυτά βάζουν στο κάδρο την 61χρονη αναισθησιολόγο, με την οποία συνεργαζόταν η Ιωάννα Γάκα. Υπενθυμίζεται πως τις κρίσιμες στιγμές που η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση, από το ιατρείο υπήρξε τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο για να αναζητηθεί το αντίδοτο στην προποφόλη.

Παράλληλα, η 61χρονη είχε συχνές επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό, όπως φαίνεται και από τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο γυναίκες, εγείροντας το ερώτημα εάν η Ι. Γάκα προμηθεύτηκε την παράνομη ουσία από την αναισθησιολόγο.

Όπως αναφέρει ωστόσο στη Realnews η συνήγορος της αναισθησιολόγου, η συνεργασία αυτή περιοριζόταν αποκλειστικά στην παροχή βοήθειας σε φλεβοκεντήσεις ασθενών που επισκέπτονταν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Η μοναδική συνεργασία που είχε η εντολέας μου με τους κατηγορούμενους γιατρούς εξαντλούνταν και περιοριζόταν σε διαδικασίες φλεβοκεντήσεων. Η συνεργασία αυτή δεν ήταν σταθερή, τουναντίον ήταν αραιή. Στο διάστημα αυτής της συνεργασίας η εντολέας μου δεν επισκέφθηκε το ιατρείο περισσότερες από δέκα φορές», δηλώνει στην «R» η Αναστασία Κερχανατζίδου. «Ουδεμία σχέση έχει η ίδια με τη διερευνώμενη αξιόποινη πράξη η οποία αποδόθηκε στους κατηγορουμένους και αφορά τον θάνατο του λαοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη. Για όλα τα γεγονότα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, εμπλέκοντας την εντολέα μου σε πλείονες έτερες διαδικασίες, η ίδια θα απαντήσει με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και γεγονότα ενώπιον του ανακριτή όταν και εάν κληθεί προς τούτο. Ουδεμία αξιόποινη πράξη βαραίνει την εντολέα μου, η οποία δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα», προσθέτει η δικηγόρος, αποκρούοντας όλες τις αναφορές πως η εντολέας της σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Οκτώ ουσίες

Το πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού, πέραν του ότι τεκμηρίωσε την ύπαρξη των οκτώ ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, πρόκειται να αξιολογηθεί από τους ιατροδικαστές που έχουν αναλάβει να συντάξουν το δικό τους πόρισμα για την αιτία θανάτου του τραγουδιστή.

Η προποφόλη εντοπίστηκε σε ποσότητα 0,53 mg/ml, ενώ βρέθηκε και η ουσία της μιδαζολάμης, σε ποσότητα 0,008 mg/ml, ευρήματα πολύ σημαντικά για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, αφού οι ειδικοί λένε ότι η χορήγηση κατασταλτικών σε αυτές τις ποσότητες, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες ουσίες και τα φάρμακα που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή της αναπνοής.

Βέβαιο είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος με τον οποίο μπορεί να προμηθευτεί ένας ανειδίκευτος γιατρός, όπως η Ι. Γάκα, την προποφόλη, αφού οι οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι σαφείς: αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο με συνταγή από ειδικό γιατρό και με γνωμάτευση νοσοκομείου.

Οι δικαστικές Αρχές σε κάθε περίπτωση ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα, πέραν του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ι. Γάκα, ως ενδεχομένως σχετιζόμενα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ανοιχτή παραμένει η έρευνα και για τα οικονομικά πεπραγμένα του ιατρείου της Καρνεάδου, με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να «ξεσκονίζει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αναμένοντας απαντήσεις και από αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού για χρηματικές ροές που έχουν εντοπιστεί εκεί και ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους.

Παράλληλα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διενεργεί έρευνα και για ενδεχόμενες ευθύνες στελεχών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λόγω του γεγονότος ότι στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και στον παρακείμενο χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις (μάλιστα το διαμέρισμα της Πατριάρχου Ιωακείμ δεν είχε καν άδεια ιατρείου, όντας ένας απλός ιδιωτικός χώρος).

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το μηχάνημα που πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση (ή κατά την Ι. Γάκα η ινοθεραπεία), το οποίο είχε δηλωθεί ως προσάρτημα άλλου μηχανήματος, ενώ ελέγχεται γιατί το ιατρείο εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά παρά το πλήθος ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Από την πλευρά των κατηγορουμένων δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην υγεία του τραγουδιστή και το εάν αυτή ήταν ήδη επιβαρυμένη όταν πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση των ειδικών ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδεχομένως να είχε σωθεί εάν βρισκόταν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, αφού στην Καρνεάδου δεν υπήρχαν απινιδωτής και άλλες προϋποθέσεις ασφαλείας.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Realnews

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