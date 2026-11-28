Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην Nvidia και έχει φέρει στο επίκεντρο τον ιδρυτή και επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, όπου εντοπίστηκαν προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς της Ουάσινγκτον στις εξαγωγές τους προς την Κίνα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Bloomberg, δύο κινεζικές εταιρείες εγκατέστησαν στον συγκεκριμένο χώρο εξοπλισμό της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων της σειράς Blackwell, που συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα προϊόντα της εταιρείας για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Το στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση είναι ότι το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ, της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου λόγω της φερόμενης εξωσυζυγικής σχέσης της με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Τα τσιπ Blackwell που εντοπίστηκαν στη Σαγκάη

Τα έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg και κατατέθηκαν στις κινεζικές αρχές αποκαλύπτουν ότι στο συγκρότημα Yangtze River Delta Project εγκαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα GB300 NVL72 της Nvidia.

Πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα συστήματα της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην αρχιτεκτονική Blackwell. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κινεζική εταιρεία Shanghai Shuoyao χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό ως εγγύηση για τη λήψη δανείου ύψους 96 εκατομμυρίων γουάν, περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, από την Shanghai Innovation Bank.

Στο ίδιο συγκρότημα εντοπίστηκε και σύστημα GB200, επίσης βασισμένο στην αρχιτεκτονική Blackwell, το οποίο δηλώθηκε από τη δεύτερη εταιρεία, Shanghai Kezhan.

Η σημασία των ευρημάτων είναι μεγάλη, καθώς η διάθεση αυτών των προηγμένων επεξεργαστών σε κινεζικές εταιρείες υπόκειται σε αυστηρούς αμερικανικούς περιορισμούς και απαιτεί ειδική άδεια εξαγωγής.

Το Bloomberg εντόπισε, επίσης, σημαντικές εταιρικές συνδέσεις ανάμεσα στις δύο κινεζικές επιχειρήσεις και τη Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό έρευνα στις ΗΠΑ για πιθανή διοχέτευση απαγορευμένων επεξεργαστών στην κινεζική αγορά.

Μάλιστα, η Megaspeed είχε χρησιμοποιήσει το 2024 σε παρουσίαση προς επενδυτές απεικόνιση του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων, παρουσιάζοντάς το ως μία από τις σημαντικές εγκαταστάσεις της.

Ωστόσο, το Bloomberg διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις πως η ίδια η Megaspeed διοχέτευσε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στο κέντρο δεδομένων. Η εταιρεία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή στην Κίνα και ως Χουάνγκ Λε, έχει διαγράψει επαγγελματική πορεία στον χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό κλάδο.

Το 2023 ανέλαβε τον έλεγχο της Megaspeed, η οποία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία απέκτησε γρήγορα την ιδιότητα επίσημου συνεργάτη της Nvidia, εξελισσόμενη σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα, ωστόσο, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν εταιρείες του δικτύου της χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι για την προμήθεια προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών σε κινεζικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η Megaspeed φέρεται να εισήγαγε μέσω θυγατρικής της στην Ινδονησία εξοπλισμό της Nvidia, μεταξύ άλλων επεξεργαστές H100, οι οποίοι υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγής προς την Κίνα. Οι συγκεκριμένες εισαγωγές, πάντως, δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παραβίασης των αμερικανικών κανόνων.

Η Megaspeed υποστηρίζει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε επίσημα από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025 και ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι νόμιμη.

Οι υποψίες για σχέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Πέρα από τη διαδρομή των επεξεργαστών, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν και τις προσωπικές επαφές της επιχειρηματία.

Δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, ανέφερε ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφή με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026.

Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον για το ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή τεχνολογικά δεδομένα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα ότι η ίδια λειτουργούσε ως πράκτορας της Κίνας ή ότι παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στο Πεκίνο.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο η προσωπική σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ να αξιοποιήθηκε για την προσέγγιση του επικεφαλής της Nvidia.

Η κρίση στην Nvidia και η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ

Το σκάνδαλο είχε σοβαρές επιπτώσεις και στην ίδια την εταιρεία. Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του σχέση με την επιχειρηματία και τις υποψίες που συνδέθηκαν με την υπόθεση.

Η αποχώρησή του προκάλεσε αναταράξεις, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ομίλους παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Ωστόσο, στις 23 Νοεμβρίου επέστρεψε στη θέση του, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφραστεί θετικά για την επιστροφή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Χουάνγκ τον διαβεβαίωσε πως δεν γνώριζε ότι η Άλις Χουάνγκ ενδεχομένως συνδεόταν με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου

Η υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει και σαφείς πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν απαντήσεις για το ενδεχόμενο να παρακάμφθηκαν οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε συνέντευξη κεκλεισμένων των θυρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις της Nvidia με τη Megaspeed, οι επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρεία για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην προσθήκη της Megaspeed στη μαύρη εμπορική λίστα, επικαλούμενη σημαντικό κίνδυνο εμπλοκής της σε παράνομη διοχέτευση ημιαγωγών.

Τα ερωτήματα παραμένουν κρίσιμα: Πώς έφτασαν τα πανίσχυρα τσιπ της Nvidia σε κινεζικές εγκαταστάσεις; Ποιοι μεσολάβησαν για την προμήθειά τους; Πόσο εκτεταμένο είναι το δίκτυο εταιρειών που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ και, κυρίως, γνώριζε ο επικεφαλής της Nvidia τι συνέβαινε;

Η υπόθεση έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια ενός προσωπικού σκανδάλου. Αγγίζει τον πυρήνα της αμερικανοκινεζικής τεχνολογικής αντιπαράθεσης, με την πρόσβαση στους πιο προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης να αποτελεί ζήτημα στρατηγικής και εθνικής ασφάλειας.

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