Την προσπάθεια του Κρεμλίνου να αξιοποιήσει την Ορθοδοξία ως μέσο ιδεολογικής επιρροής στη Δύση και ειδικότερα να προσεταιριστεί τους ορθοδόξους των ΗΠΑ αναλύει ο Σεργκέι Τσαπνίν, διευθυντής επικοινωνίας του Κέντρου Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη, σε άρθρο γνώμης στον Orthodox Observer, το επίσημο ενημερωτικό μέσο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Αφορμή για το άρθρο, με τίτλο «Μια κιβωτός χωρίς τον Χριστό», αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ για τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Ο Ρώσος Πρόεδρος υιοθετεί την αντίληψη ότι ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια «κιβωτό» για όσους πιστεύουν στον Χριστό. Κατά τον Τσαπνίν, πρώην στέλεχος του Πατριαρχείου Μόσχας, το Κρεμλίνο καλλιεργεί την εικόνα της Ρωσίας ως τελευταίου καταφυγίου του χριστιανικού πολιτισμού, αναζητώντας ιδεολογικούς συμμάχους στη Δύση.

Ο αρθρογράφος αμφισβητεί τον ισχυρισμό του Κουστουρίτσα, με τον οποίο συντάχθηκε ο Πούτιν, ότι ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική ασπάστηκαν την Ορθοδοξία την τελευταία πενταετία. Επικαλείται την απογραφή των ορθόδοξων ενοριών στις ΗΠΑ του 2020, σύμφωνα με την οποία είχαν καταγραφεί περίπου 676.000 πιστοί, αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα.

Περίπου 376.000 ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.Κατά τον Τσαπνίν, η προβολή τέτοιων αριθμών καλλιεργεί στο ρωσικό κοινό την εντύπωση μιας ιδεολογικής στροφής της Δύσης προς τη Μόσχα, παρουσιάζοντας τους ορθοδόξους της Αμερικής ως δυνητικούς συμμάχους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο αρθρογράφος στην επίκληση από τον Πούτιν της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης», σύμφωνα με την οποία η Μόσχα αποτελεί τον πνευματικό και ιστορικό διάδοχο της Ρώμης και του Βυζαντίου.

«Στην ιστορία του Πούτιν, η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται μόνο σε παρελθόντα χρόνο», παρατηρεί ο Τσαπνίν. Οι αναφορές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ των Πατριαρχείων Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως, η οποία οξύνθηκε με την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας το 2019.

Ο Τσαπνίν αμφισβητεί επίσης τη διαβεβαίωση του Πούτιν περί διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους, υπενθυμίζοντας ότι στις 19 Νοεμβρίου ο Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε εκκλησιαστικό παράσημο στον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.Επισημαίνει ακόμη ότι ο Πούτιν, όταν κλήθηκε να απευθύνει μήνυμα στους Ουκρανούς, κάλεσε τους στρατιώτες του να περάσουν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», χωρίς καμία αναφορά στην ειρήνη.

Κατά τον αρθρογράφο, ο Ρώσος Πρόεδρος προβάλλει μια μορφή πολιτειακής θρησκείας, στην οποία τη θέση του Θεού καταλαμβάνει η πατρίδα. Ενδεικτικό είναι, όπως σημειώνει, ότι σε μια εκτενή συνέντευξη για την πίστη και την Εκκλησία ο Πούτιν δεν αναφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Χριστού. «Είναι ένα πολεμικό πλοίο, λοιπόν. Μπορεί να μεταφέρει πολυάριθμους επιβάτες. Αλλά ανάμεσά τους δεν βρίσκεται ο Χριστός», καταλήγει ο Τσαπνίν.