Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα των ενστόλων με διαλόγους οι οποίοι αποτυπώνουν τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα σε βάρος του Δημοσίου.

Το MEGA φέρνει στο φως μηνύματα και διαλόγους ανάμεσα σε ένστολους και ξενοδόχους, που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα, με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής αποκομίζοντας τεράστια κέρδη σε βάρος του δημοσίου.

Οι διάλογοι:

Ξενοδόχος: Από Νοέμβριο εσύ ε;

Λιμενικός: Ναι 1/11

Ξενοδόχος: Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;

Λιμενικός: Ναι

Ξενοδόχος: Α οκ. Οπότε το κόβω σερί.

Λιμενικός: Ναι

Ξενοδόχος: 84 ημέρες

Λιμενικός: Σωστά.

Μέσα σε 2,5 μήνες, 6.720 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που εμφανίζεται να έχει εισπράξει από το Δημόσιο ο κατηγορούμενος ένστολος, σύμφωνα με έγγραφο, και στη συνέχεια να τα εισπράξει από την υπηρεσία του. Όμως ο συγκεκριμένος ένστολος δεν πλήρωσε ποτέ και όλα χρήματα πήγαν στην τσέπη του.

«Έτσι το κάνουμε παντού άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104 συν τα 40 € το φαγητό. Και μου έλεγε ‘δώσε μου τις αποδείξεις σε παρακαλώ να πάρω τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω’».

Πατέρας μίας από τις συλληφθείσες του κυκλώματος που εργαζόταν στο λογιστήριό της περιβόητης Μαρκέλλας, μιλά αποκλειστικά στο MEGA.

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν μας έχουν αφήσει. Η κόρη μου υπάλληλος ήταν, μια απλή υπάλληλος ήταν. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Το άλλο κεντρικό πρόσωπο ο «Γιώργος» σε καταγεγραμμένο διάλογο, δίνει οδηγίες σε αστυνομικό για άμεση τραπεζική μεταφορά.

Αρχηγός: Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα.

Αστυνομικός: Ωραία θα πάω κατά τις τρεις και μισή όμως.

Αρχηγός: Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με το άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου κατάλαβες;

Η εκτιμώμενη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αύριο πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Δύο εξ αυτών διά του συνηγόρου τους κατηγορούμενοι στην υπόθεση δια του συνηγόρου τους εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να εκχωρήσουν στο δημόσιο τα λεφτά που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στους λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους για να αποκαταστήσουν τη φερόμενη ζημία.

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