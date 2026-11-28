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Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε το πρωί του Σαββάτου ο Ευάγγελος Λιάκος, μετά τις αποκαλύψεις και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες για τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι δύο αδελφές του.

Ο κ. Λιάκος είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί του Σαββάτου, κατά την οποία υπέβαλε την παραίτησή του.

Η αποχώρησή του έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον ίδιο να επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και να κάνει λόγο για προσωπική και πολιτική στοχοποίησή του.

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να διαχωρίζει την πολιτική ευθύνη από τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τον Ευάγγελο Λιάκο.

Μάλιστα, η κυβερνητική γραμμή είχε υποστηριχθεί τις προηγούμενες ημέρες με δημόσιες τοποθετήσεις του Παύλου Μαρινάκη, αλλά και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του υφυπουργού να μην χρεώνεται επαγγελματικές επιλογές συγγενών του, εφόσον δεν υπάρχει προσωπική ή επιχειρηματική εμπλοκή του.

Οι αποκαλύψεις, οι εξηγήσεις και η πολιτική πίεση

Η υπόθεση είχε αρχίσει να προκαλεί αναταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις, ύψους περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, που φέρονται να είχαν λάβει από το 2019 και μετά εταιρείες των δύο αδελφών του υφυπουργού από δήμους και άλλους φορείς. Το ζήτημα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της ιδιότητας του Βαγγέλη Λιάκου ως υφυπουργού Εσωτερικών, με αρμοδιότητα που συνδέεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος είχε περάσει στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με τις αδελφές του, ότι δεν υπήρξε ποτέ συνέταιρος ή μέτοχος σε εταιρείες τους και ότι δεν έχει συνάψει προσωπικά συμβάσεις με το Δημόσιο. Είχε επίσης διευκρινίσει ότι η επαγγελματική δραστηριότητα της μίας αδελφής του ξεκίνησε το 2008, πριν από την πρώτη εκλογή του στη Βουλή, ενώ το λογιστικό της γραφείο λειτουργεί σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό του γραφείο.

Σε τηλεοπτική του παρέμβαση στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λιάκος είχε απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραίτησης, κάνοντας λόγο για δύο διαφορετικές διαστάσεις της υπόθεσης: «Το πρώτο αφορά την πραγματικότητα και το δεύτερο τον φαντασιακό κόσμο». Παράλληλα, είχε καταγγείλει ότι δύο γυναίκες, οι αδελφές του, βρίσκονται στο στόχαστρο εξαιτίας της συγγενικής τους σχέσης μαζί του.

Η κυβέρνηση, διά του Παύλου Μαρινάκη, είχε αναλάβει ουσιαστικά την πολιτική υπεράσπιση του υφυπουργού ως προς το ζήτημα της οικογενειακής ευθύνης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε σε δημόσιες παρεμβάσεις του ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός να λογοδοτεί για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των συγγενών του, εφόσον δεν υπάρχει προσωπική ή επιχειρηματική σύνδεση.

Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης είχε αναγνωρίσει ότι η ανάληψη καθηκόντων στο υπουργείο Εσωτερικών δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς το υπουργείο εποπτεύει και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τον λόγο αυτό είχε γίνει σύσταση ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα ζητήματα άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ειδικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις αρμοδιότητες του κ. Λιάκου ως -τέως πλέον- υφυπουργού Εσωτερικών. Κάνοντας λόγο για έμμεση σύγκρουση συμφερόντων, από την στιγμή που το υπουργείο Εσωτερικών σχετίζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι αδελφές του κ. Λιάκου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ότι όσο διαρκεί η ένταξη και τα καθήκοντα του γαλάζιου βουλευτή στο συγκεκριμένο υπουργείο, η δραστηριότητα των συγγενών του θα πρέπει να ανασταλεί ή με έναν τρόπο να μην συνεχιστεί...

Με την αποχώρηση του Ευάγγελου Λιάκου από την κυβέρνηση, εμμέσως ο παραιτηθείς αποδέχεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και η συμπερίληψή του στο υπουργικό σχήμα από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών και η επαγγελματική δραστηριότητα των αδελφών του στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα «γαλάζια» καρφιά και οι αποστάσεις

Παρά τη δημόσια στήριξη από την κυβερνητική εκπροσώπηση, η υπόθεση δεν πέρασε χωρίς εσωκομματικές αντιδράσεις. Αντιθέτως, όσο περνούσαν οι ημέρες, άρχισαν να καταγράφονται δημόσιες διαφοροποιήσεις από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου, ο οποίος δήλωσε ότι, εάν βρισκόταν στη θέση του Βαγγέλη Λιάκου, θα είχε παραιτηθεί. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις δημιουργούν στην κοινωνία την εντύπωση ότι «όλα είναι διεφθαρμένα», με αποτέλεσμα να ενισχύονται τα αντισυστημικά κόμματα.

Αποστάσεις από τους χειρισμούς καταγράφηκαν και από τον Στέλιο Πέτσα, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συζήτηση συνεχιζόταν επί τέταρτη και πέμπτη ημέρα, ζητώντας να κλείσει άμεσα το θέμα. Παράλληλα, ο Γιάννης Οικονόμου είχε εκφράσει προβληματισμό, ενώ οι τοποθετήσεις αυτές ανέδειξαν ότι η υπόθεση είχε αρχίσει να προκαλεί δυσφορία και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Στο ίδιο κλίμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Άγγελος Συρίγος εμφανίστηκαν να κρατούν αποστάσεις, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα πυρά της αντιπολίτευσης και η σύνδεση με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση αξιοποίησε την υπόθεση για να επιτεθεί στην κυβέρνηση, ζητώντας την απομάκρυνση του υφυπουργού και θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης, διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο αίτημα παραίτησης ή αποπομπής του κ. Λιάκου, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης έθεσε ερωτήματα για τις συμβάσεις και τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Στην πολιτική αντιπαράθεση προστέθηκε και η υπόθεση του γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με τη Νέα Δημοκρατία να θέτει ερωτήματα για τις συμβάσεις του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου του με φορείς του Δημοσίου. Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση Χατζηγιαννάκη υπάρχουν ερωτήματα για την προσωπική του σχέση με εταιρείες που συνεργάζονται με το Δημόσιο.

Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιλεκτική αντιμετώπιση των υποθέσεων και δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς τις απευθείας αναθέσεις και την ευθύνη πολιτικών προσώπων για τις δραστηριότητες του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός»

Στην ανακοίνωση της παραίτησής του, ο Ευάγγελος Λιάκος επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και προαναγγέλλει ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός.

Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας».

Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι η παραίτηση δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης και εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τον πρώην πλέον υφυπουργό.

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