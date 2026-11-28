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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η selfie ενός 17χρονου επιχειρηματία από την Ινδία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο διεθνούς συνεδρίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ραούλ Τζον Ατζού, γνωστός με το προσωνύμιο «AI Kid of India», δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου AI Journey 2026 στη Μόσχα, το οποίο συγκέντρωσε επιστήμονες, επιχειρηματίες και νέους δημιουργούς από διαφορετικές χώρες, με αντικείμενο τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, την οικονομία και την εκπαίδευση.

Τι συζήτησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε στον νεαρό επιχειρηματία το ζήτημα της υπερβολικής εξάρτησης των μαθητών από την τεχνητή νοημοσύνη και των πιθανών επιπτώσεων στην ικανότητά τους να σκέφτονται αυτόνομα.

Ο Ατζού υποστήριξε ότι οι μαθητές πρέπει πρώτα να αποκτούν τις θεμελιώδεις γνώσεις ενός αντικειμένου και στη συνέχεια να αξιοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την αριθμομηχανή, εξηγώντας ότι τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν βασικές μαθηματικές πράξεις και έπειτα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Μετά τη συζήτησή τους, ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βγάλουν μια selfie, με τον Ρώσο πρόεδρο να ανταποκρίνεται στο αίτημά του.

«Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη»

Ο νεαρός δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση.

«Πώς γίνεται να είναι αληθινό; Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος παράλληλα στη διαδρομή του από τη δημιουργία των πρώτων του βίντεο σε ηλικία εννέα ετών μέχρι τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, ενώ αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ποιος είναι ο Ραούλ Τζον Ατζού

Ο νεαρός κατάγεται από την πολιτεία Κεράλα της Ινδίας και εξακολουθεί να φοιτά στο σχολείο, ενώ παράλληλα διευθύνει τη δική του τεχνολογική επιχείρηση.

Η ενασχόλησή του με την τεχνολογία ξεκίνησε σε ηλικία εννέα ετών, όταν άρχισε να πειραματίζεται με την επεξεργασία βίντεο, ενώ αργότερα κατασκεύασε το πρώτο του ρομπότ, με την ονομασία MeBot, στο πλαίσιο σχολικής εργασίας.

Τον Αύγουστο του 2024 ίδρυσε την AIRealm Technologies, με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των σημαντικότερων εγχειρημάτων του βρίσκεται το ThinkCraft, μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που αξιοποιεί σύντομα βίντεο και διαδραστικά μαθήματα για την κατανόηση σύνθετων τεχνολογικών εννοιών.

Σύμφωνα με τους Economic Times, η πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τους 500.000 χρήστες.

Ο Ατζού έχει επίσης συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδηλώσεις TED και έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς.

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