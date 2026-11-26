Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) ανταλλάσσει χειραψία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (δεξιά) κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Τον ισχυρισμό ότι κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει την επιθετικότητά του κατά της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών τους στην Κίνα, διατύπωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Μόσχα θα «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα» εναντίον «εδαφών σε όλη την Ευρώπη», τα οποία ωστόσο δεν κατονόμασε, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η σύγκρουση, που τον Φεβρουάριο πλησιάζει την πέμπτη της επέτειο, έχει επεκταθεί τους τελευταίους μήνες με παραβιάσεις από drones και κυβερνοεπιθέσεις, για τις οποίες η Ευρώπη κατηγορεί τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, ένα απόλυτο λουτρό αίματος, και θα είναι μεγάλη τιμή για όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κοινή δήλωση με τον Μαρκ Ρούτε

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχαν εκδώσει κοινή δήλωση για τον πόλεμο, έπειτα από τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο την Τετάρτη. Οι δύο άνδρες ανέφεραν ότι συζήτησαν «τη σημασία να αποφύγουν η Ρωσία και η Ουκρανία οποιεσδήποτε ενέργειες που σκόπιμα ή ακούσια επεκτείνουν τον πόλεμο, καθώς και τη σημασία της επίτευξης μιας ειρηνικής επίλυσης το ταχύτερο δυνατό».

Στο ίδιο κείμενο προβάλλονταν και οι αμερικανικές επενδύσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά. «Το "ντουλάπι" μας θα είναι σύντομα γεμάτο και, όταν συμβεί αυτό, οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό», κατέληγε η ανακοίνωση.

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