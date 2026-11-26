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Την ώρα που εκατομμύρια καταναλωτές προετοιμάζονται για τις προσφορές της Black Friday, μία 52χρονη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιλέξει να απέχει συνειδητά από την καταναλωτική φρενίτιδα. Άλλωστε, όλα όσα χρειάζεται στη ζωή της χωρούν σε ένα και μοναδικό σακίδιο πλάτης.

Η Λίμπι Ρόουμ και ο 60χρονος σύζυγός της, Νταν, έχουν εγκαταλείψει τη συμβατική καθημερινότητα, επιλέγοντας να ζουν μόνιμα σε κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας από τον έναν προορισμό στον άλλο.

Η Λίμπι Ρόουμ

Η 52χρονη, η οποία κατάγεται από μια μικρή πόλη κοντά στο Χιούστον του Τέξας και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από τη δουλειά της ως σύμβουλος πληροφορικής, αντάλλαξε ένα σπίτι γεμάτο αντικείμενα με έναν μινιμαλιστικό, νομαδικό τρόπο ζωής.

Σήμερα, μαζί με τον σύντροφό της, συγγραφέα και δημιουργό περιεχομένου, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και 27 χρόνια, περνά τις ημέρες της κάνοντας περιπάτους στο κατάστρωμα, παίζοντας χαρτιά και ζωγραφίζοντας με ακουαρέλες.

«Το λατρεύω! Ζω πραγματικά το όνειρό μου. Χωρίς δουλειές του σπιτιού, χωρίς καθημερινές υποχρεώσεις και με ταξίδια χωρίς άγχος», εξομολογείται.

Η Λίμπι Ρόουμ

Η μετακόμιση που της άλλαξε τη ζωή

Η καθοριστική στιγμή για τη Λίμπι ήρθε όταν αποφάσισε να μετακομίσει από το Τέξας στον Καναδά, μεταφέροντας ολόκληρο το περιεχόμενο του σπιτιού της, το οποίο διέθετε τρία υπνοδωμάτια.

Παρά τα σημαντικά έξοδα της μετακόμισης, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από τα αντικείμενά της παρέμειναν μέσα στις κούτες.

«Μου κόστισε πολλά χρήματα και τελικά δεν άνοιξα καν τις περισσότερες κούτες. Συνειδητοποίησα πόσα πράγματα είχα συσσωρεύσει. Δεν μου άρεσε αυτός ο ατελείωτος κύκλος καταναλωτισμού στον οποίο είχα εγκλωβιστεί», αναφέρει.

Το 2010 άρχισε σταδιακά να περιορίζει τα υπάρχοντά της, υιοθετώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, στον οποίο προτεραιότητα είχαν οι εμπειρίες και όχι τα υλικά αγαθά.

Το δυσκολότερο ήταν να αποχωριστεί τα χειροποίητα άλμπουμ αναμνήσεων, στη δημιουργία των οποίων είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες.

Η Λίμπι Ροουμ με τον σύζυγό της

«Με δεδομένη, όμως, την ελευθερία και την ευελιξία που μου έχει προσφέρει ο μινιμαλισμός, δεν μετανιώνω για τίποτα», τονίζει.

Μια ολόκληρη ζωή μέσα σε ένα σακίδιο

Αρχικά, η Λίμπι ταξίδευε με δύο μεγάλες βαλίτσες. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, περιόρισε ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντά της, μέχρι που όλα χώρεσαν σε ένα μεγάλο σακίδιο πλάτης.

Η γκαρνταρόμπα της αποτελείται από δύο παντελόνια, ένα κολάν γιόγκα, μερικές μπλούζες και λίγα ζευγάρια κάλτσες.

Η Λίμπι Ροουμ με τον σύζυγό της

«Έχω μόνο όσα χρειάζομαι και τίποτα περισσότερο. Και μου αρέσει πολύ έτσι», εξηγεί.

Το μοναδικό αντικείμενο που δεν αποχωρίζεται στα ταξίδια της είναι το επαναχρησιμοποιούμενο θερμός της, καθώς θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να έχει πάντοτε μαζί της νερό.

Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, το προμηθεύεται όταν το κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει κάποιο μεγάλο λιμάνι.

Από τις διακοπές στη μόνιμη ζωή στη θάλασσα

Τον Μάιο του 2023, το ζευγάρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα σε κρουαζιερόπλοια.

Αρχικά, ο Νταν δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα της κρουαζιέρας. Όταν, όμως, δοκίμασε τη συγκεκριμένη εμπειρία, άλλαξε γνώμη. Μάλιστα, ήταν εκείνος που τελικά πρότεινε να μετατρέψουν τα κρουαζιερόπλοια σε μόνιμη κατοικία τους.

Η Λίμπι Ροουμ με τον σύζυγό της

Παρά την εικόνα μιας ατελείωτης περιόδου διακοπών, η Λίμπι επισημαίνει ότι η καθημερινότητα στη θάλασσα απαιτεί αυτοπειθαρχία, ιδιαίτερα όταν οι γαστρονομικοί πειρασμοί βρίσκονται παντού.

«Αντί να σκέφτομαι ότι βρίσκομαι σε διακοπές, θεωρώ ότι απλώς ζω εδώ. Θέλω να παραμείνω υγιής, ώστε να μπορώ να συνεχίσω αυτόν τον τρόπο ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερο», καταλήγει.

Για την 52χρονη, η πολυτέλεια δεν μετριέται πλέον σε τετραγωνικά μέτρα, γεμάτες ντουλάπες ή ακριβά αντικείμενα, αλλά στην ελευθερία να ξυπνά κάθε τόσο σε έναν διαφορετικό προορισμό.