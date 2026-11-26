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Το μαρτύριο των Χριστιανών στη Συρία της μετά - Άσσαντ εποχής συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Σύριος χριστιανός τεχνίτης, ο Μαχέρ Σανκάρι, απήχθη στις 19 Νοεμβρίου στην πόλη al-Suqaylabiyah, στη δυτική ύπαιθρο της Χάμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Maher Nours Sankari είναι Ελληνορθόδοξος χρυσοχόος από την και έπεσε θύμα απαγωγής από ομάδα μασκοφόρων ανδρών. Οι δράστες φέρονται να απαιτούν ως λύτρα περισσότερα από 120 κιλά χρυσού, ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε σε ένα βίντεο κλαίγοντας και ικετεύοντας την οικογένειά του να τον σώσει πριν από τη λήξη της τελικής προθεσμίας που έθεσε ο απαγωγέας.

Η απαγωγή του αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή των απαγωγών και των εκβιασμών που στοχεύουν τους χριστιανούς της Συρίας.

Σε βίντεο καταγράφηκε μια ειδική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, όπου η οικογένεια του Μαχέρ και οι συντοπίτες του συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν για την ασφαλή επιστροφή του.

Καθεστώς φόβου

Καθεστώς διαρκούς φόβου και ανασφάλειας βιώνει η ιστορική χριστιανική κοινότητα της Συρίας, με τους προκαθημένους των Εκκλησιών πρόσφατα να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ίδια την επιβίωσή της.

Με κοινή τους δήλωση από τη Δαμασκό, στις 17 Νοεμβρίου, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι΄ και ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Μορ Ιγνάτιος Εφραίμ Β΄ καταγγέλλουν ένα αδιάκοπο κύμα ειδεχθών επιθέσεων που στοχοποιεί τον συριακό λαό και ιδίως τους χριστιανούς.

Οι Πατριάρχες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία και έντονη αγανάκτησή» τους. Όπως ξεκαθαρίζουν, οι επιθέσεις αυτές «δεν είναι και δεν υπήρξαν ποτέ μεμονωμένα περιστατικά».

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