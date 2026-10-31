Συρία: Εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη Συμφωνία της Μέκκας

Snapshot Η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στη Συμφωνία της Μέκκας, μια συμμαχία που περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Η Συμφωνία της Μέκκας προβλέπει αμοιβαία αμυντική υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης κατά μίας από τις χώρες-μέλη.

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Συρίας υπό τον πρόεδρο Αχμέτ αλ-Σάρα.

Παρά τις δεσμεύσεις στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά των Χούθι.

Τουρκικοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι δεν προτίθενται να στείλουν στρατεύματα στη Υεμένη ή να επιτεθούν στους Χούθι. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο να προσχωρήσει στη Συμφωνία της Μέκκας και να υπογράψει τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν εξετάζει η Συρία.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για την αξιολόγηση της ένταξης της Συρίας στη Συμμαχία της Μέκκας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μπαχρέιν.

Η Συμφωνία της Μέκκας υπογράφηκε από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία τον περασμένο Αύγουστο. Προβλέπει ότι η επίθεση κατά μίας από τις υπογράφουσες χώρες σημαίνει επίθεση εναντίον όλων.

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται σφοδρές επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης, αποτελούν βασικούς υποστηρικτές της κυβέρνησης της Συρίας υπό τον πρόεδρο Αχμέτ αλ-Σάρα. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, το Πακιστάν και η Τουρκία έχουν δεσμευτεί να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στο Ριάντ, καθώς αυτό αντιμετωπίζει κλιμακούμενες επιθέσεις από την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ωστόσο, ούτε το Ισλαμαμπάντ ούτε η Άγκυρα έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής επιθέσεις εναντίον των Χούθι.Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Τουρκία, έχουν δηλώσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ριάντ δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για να πολεμήσουν στη Υεμένη ή να επιτεθούν στους Χούθι.