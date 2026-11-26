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Τη σύλληψη δύο Ιρακινών με την υποψία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στη Συναγωγή της Κολωνίας και σε Συναγωγή γειτονικής ευρωπαϊκής χώρας, η οποία δεν κατονομάζεται, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποίησε τα ξημερώματα έφοδο σε 17 σημεία στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Έσσης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ερευνήθηκε και τζαμί στην περιοχή Νιλ της Κολωνίας.

Οι συλληφθέντες, ο Μοσταφά Αλ-Ρ. και ο Αμέερ Ζ., θεωρείται ότι συμμετείχαν σε ισλαμιστικές οργανώσεις στη Χαϊδελβέργη και στην Κολωνία και ότι σχεδίαζαν επίθεση στη συναγωγή της οδού Ρόον στην Κολωνία και σε δεύτερη συναγωγή σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, την οποία οι αρχές δεν αποκαλύπτουν.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατονόμασε επίσης τον Μοχάμαντ Αλ-Σαάντι – ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ ως υποστηρικτής της Χεζμπολάχ – ως πρόσωπο που διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο και θεωρείται ότι ήταν βασικό στέλεχος της οργάνωσης «Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ-Ισλαμίγια», η οποία εμφανίστηκε μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις αρχές του έτους και εκτιμάται ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις με στόχο αμερικανικά, ισραηλινά και εβραϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία εκτιμά επίσης ότι η ομάδα συγκέντρωνε χρήματα και στρατολογούσε άτομα για επιθέσεις με εκρηκτικά και ότι είχε ήδη αποκτήσει εκρηκτικές ύλες και μηχανισμούς. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, έχει μάλιστα διαπιστωθεί ότι στα τέλη Μαρτίου μέλη της οργάνωσης, τα οποία έφεραν εκρηκτικούς μηχανισμούς, κατόπτευαν επί δύο διαδοχικές νύχτες τον χώρο γύρω από συναγωγές στην Κολωνία και σε γειτονική χώρα.

Οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν, για λόγους οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί.