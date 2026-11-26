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Το παρασκήνιο στο OPEN φαίνεται πως παραμένει εκρηκτικό, παρά τη δημόσια συμφιλίωση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, μετά τη διαρροή του βίντεο με την έντονη λεκτική αντιπαράθεσή τους.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, η εκπομπή«Happy Day» αποκάλυψε πως η αρχισυντάκτρια του «10 Παντού» υπέβαλε την παραίτησή της, θέλοντας να αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό.

«Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η κυρία Μητρομάρα θέλησε να αναλάβει την ευθύνη του περιστατικού, γιατί δεν ήθελε να δώσει ονόματα για το ποιοι ενδεχομένως να κατέγραφαν. Έδωσε στη διάθεση του σταθμού την παραίτησή της, η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή… Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν ακόμα προστριβές», ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την απορία της για μία συγκεκριμένη φράση του Νίκου Στραβελάκη στο επίμαχο βίντεο, θέτοντας το ερώτημα εάν οι παρουσιαστές γνώριζαν ότι καταγράφονταν κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά την αγκαλιά τους στον τηλεοπτικό αέρα, ξεκαθάρισαν πως έχουν επιλύσει τις διαφορές τους και συνεχίζουν κανονικά τη συνεργασία τους. Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι έχουν κινηθεί νομικά για την καταγραφή και τη διαρροή του επίμαχου βίντεο, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

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