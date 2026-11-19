Snapshot Μια 14χρονη που φέρεται να πουλήθηκε ως βρέφος από οικογένεια Ρομά νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική Πύργου, είναι έγκυος και κάνει χρήση ουσιών.

Η 14χρονη ζητά να προχωρήσει σε διακοπή κύησης και βρίσκεται υπό εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο.

Στην παιδιατρική κλινική Πύργου φιλοξενούνται συνολικά έξι κακοποιημένα παιδιά υπό αστυνομική φύλαξη.

Υπάρχει καταγγελία για παράνομη υιοθεσία βρέφους στην Ηλεία, που φέρεται να δόθηκε έναντι παλιού αυτοκινήτου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά έρευνα για την τύχη των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας και καταγγέλλει την παραμονή παιδιών σε νοσοκομεία αντί για προνοιακές δομές. Snapshot powered by AI

Μια βαριά υπόθεση με θύμα μια 14χρονη που νοσηλεύεται εδώ και περίπου τρεις μήνες στο νοσοκομείο Πύργου έφερε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Το ανήλικο κορίτσι φιλοξενείται στο νοσηλευτικό ίδρυμα έπειτα από εισαγγελική εντολή, είναι έγκυος, κάνει χρήση ουσιών και ζητά να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το patrapress.gr η γυναίκα που εμφανίζεται ως μητέρα της 14χρονης φέρεται να κατέθεσε πως την αγόρασε από οικογένεια Ρομά όταν γεννήθηκε. Τη φρόντισε μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών. Τότε, όπως υποστηρίζεται, την απέρριψε και έπαψε να ενδιαφέρεται για εκείνη. Χωρίς στήριγμα, το παιδί κυλούσε σταδιακά στη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα, φτάνοντας σήμερα σε μια εγκυμοσύνη για την οποία η ίδια η 14χρονη ζητά να κάνει έκτρωση.

Έξι κακοποιημένα παιδιά στην παιδιατρική κλινική

Η 14χρονη δεν είναι το μόνο παιδί που παραμένει στο νοσοκομείο Πύργου.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος η παιδιατρική κλινική έχει μετατραπεί στην πράξη σε προνοιακή δομή, καθώς εκεί φιλοξενούνται έξι ανήλικοι που έχουν υποστεί κακοποίηση και βρίσκονται υπό εισαγγελική εντολή. Τη φύλαξή τους έχουν αναλάβει έξι αστυνομικοί σε 24ωρη βάση. Ανάμεσα στα παιδιά βρίσκεται και ένα 15χρονο αγόρι με παραβατική συμπεριφορά και χρήση ουσιών.

Την ίδια ώρα, στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ γίνεται αναφορά και στο βρέφος που γεννήθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου στις 5 Ιανουαρίου 2026 και φέρεται να δόθηκε έναντι ενός παλιού αυτοκινήτου, υπόθεση που συνδέεται με καταγγελία για παράνομη υιοθεσία στην Ηλεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι παιδιά που χρειάζονται προστασία παραμένουν σε νοσοκομειακές κλινικές αντί για κατάλληλες προνοιακές δομές. Ζητά να ερευνηθεί τι έχει απογίνει και με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που αναφέρεται στην υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή ή αν υπήρξαν και άλλες παρόμοιες παράνομες συναλλαγές.

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