Κορωπί: Διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά - Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Snapshot Διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά στο Κορωπί κατά τη διάρκεια παραλαβής περιστατικού, με αποτέλεσμα τραυματισμό του.

Ο διασώστης χρειάστηκε πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας και η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού και ασθενοφόρων. Snapshot powered by AI

Επίθεση δέχθηκε διασώστης του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου (16/11) στο Κορωπί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Η υπόθεση ήρθε αρχικά στο φως μετά από καταγγελία- που δημοσιεύθηκε στην ομάδα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια παραλαβής περιστατικού από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, «ο διασώστης δέχθηκε αναίτια επίθεση από ομάδα Ρομά».

Από την επίθεση, διασώστης τραυματίστηκε και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες εντός του κέντρου υγείας.

Οι δράστες της επίθεσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και αφού παρέμειναν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (16/11) ενώπιον της δικαιοσύνης μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τι ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Αναφερθείς στο περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διευκρίνισε αρχικά, ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που το ασθενοφόρο παραλάμβανε γυναίκα που χρειαζόταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο.

«Όταν ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει ως συνοδός, επειδή σε συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης θα παραλάμβαναν δεύτερο ασθενή, εκείνος αντέδρασε και τον έσπρωξε ενώ ακολούθησε επίθεση και από άλλα άτομα Ρομά, οι οποίοι άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον προπηλακίζουν», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο διασώστης «βρέθηκε με σκισμένη τη στολή του, χτυπημένος και τρομοκρατημένος. Κατέφυγε μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν προσαγωγές», συνέχισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ και η Πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων. Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών», κατέληξε ο ίδιος.

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