Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έντασης και αναστάτωσης φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο του Τυρνάβου, με πρωταγωνίστρια μητέρα μαθήτριας, η οποία σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TirnavosPress προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους χώρους της σχολικής μονάδας.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν εξαιτίας προβλήματος που αντιμετώπιζε η κόρη της με τις απουσίες. Η μαθήτρια είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα όπου βρισκόταν η κόρη της, άρπαξε το απουσιολόγιο και άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου. Εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να την σταματήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν πίσω το απουσιολόγιο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή, όπου φέρεται να εξαπέλυσε φραστική επίθεση, βρίζοντας εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή.

Στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παραλάβουν το μπλοκ των απουσιολογίων. Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε να βρίσκεται σε έντονη κατάσταση, βρίζοντας όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι όλα συνέβησαν μέσα σε έναν χώρο όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι διαφωνίες για τις απουσίες, τη φοίτηση και τις σχολικές αποφάσεις έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης. Η βία, οι απειλές και οι επιθέσεις μέσα σε ένα σχολείο δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση σε κανένα πρόβλημα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη να διασφαλίζεται ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Πηγή: tirnavospress.gr