Παγκράτι: Μαθητής νηπιαγωγείου εγκλωβίστηκε στα κάγκελα του σχολείου

Snapshot Ένας μαθητής νηπιαγωγείου εγκλωβίστηκε στα κάγκελα του σχολείου κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Οι συμμαθητές του ειδοποίησαν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάλεσαν την Πυροσβεστική για βοήθεια.

Τέσσερα μέλη της Πυροσβεστικής επενέβησαν και απεγκλώβισαν το παιδί.

Ο μαθητής είναι καλά στην υγεία του μετά τον απεγκλωβισμό. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 125/11 στο Παγκράτι, καθώς ένας μαθητής νηπιαγωγείου εγκλωβίστηκε στα κάγκελα του προαυλίου.

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για το κτηριακό συγκρότημα που συστεγάζει Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, και το περιστατικό έγινε την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν σε διάλειμμα. Ένα παιδί νηπίου προσπάθησε να περάσει μέσα από τα κάγκελα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να πανικοβληθεί.

Άλλοι μαθητές που βρίσκονταν μπροστά ειδοποίησαν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν την Πυροσβεστική, προκειμένου να απεγκλωβίσει το παιδί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

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