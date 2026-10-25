Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς και προκάλεσε φθορές σε οχήματα

Snapshot Άνδρας στην Πάτρα επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς τα ξημερώματα της Κυριακής 25/10.

Ο δράστης αρνήθηκε να απορρίψει το σφυρί και προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Κατά την επίθεση και τη σύλληψη προκάλεσε σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Snapshot powered by AI

Επίθεση με σφυρί εναντίον δύο αστυνομικών εξαπέλυσε ένας άνδρας στην περιοχή της Πάτρας, τα ξημερώματα της Κυριακής 25/10.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας τους πλησίασε κρατώντας το σφυρί και αρνήθηκε να το πετάξει, όταν του το ζήτησαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του κατά την οποία προέβαλλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους και προκαλώντας φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα 25/10/2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε αστυνομικούς κρατώντας σφυρί και αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους να το απορρίψει. Κατά τη σύλληψή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας δύο αστυνομικούς και προκαλώντας φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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