«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπές από επιβάτες - Πάνω από 5.000 ευρώ η λεία

Snapshot Οι συλλήψεις έγιναν μετά την αφαίρεση πορτοφολιού με χρήματα από επιβάτη το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2026.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι δύο είχαν διαπράξει συνολικά τρεις κλοπές την 22 και 23 Οκτωβρίου.

Το συνολικό ποσό που φέρονται να έκλεψαν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Δύο αλλοδαποί, ένας 21χρονος και μία 24χρονη, συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την κατηγορία ότι έκλεβαν χρήματα από επιβάτες.

Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Ασφάλειας του αεροδρομίου. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν λίγο μετά την αφαίρεση ενός πορτοφολιού από επιβάτη, το οποίο περιείχε χρήματα.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν διαπράξει ακόμη δύο κλοπές χρηματικών ποσών από επιβάτες, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το συνολικό ποσό που φέρονται να απέσπασαν από τις τρεις περιπτώσεις ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.