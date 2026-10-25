Μελίσσια: Συνελήφθη 45χρονη υπεύθυνη μπαρ για σερβίρισμα αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους

Snapshot Συνελήφθη χρονη υπεύνη μπαρ στα Μελίσσια για σερβίρισμα αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους κατά τη διάρκεια σχολικού φεστιβάλ.

Στο μπαρ συμμετείχε γνωστός τράπερ και γινόταν αστυνομικός έλεγχος όταν διαπιστώθηκε η παράβαση.

Τα ανήλικα παιδιά ήταν δύο αγόρια 16 και 15 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών.

Οι γονείς των ανηλίκων ενημερώθηκαν από την αστυνομία για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Η 45χρονη συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου μία 45χρονη υπεύθυνη μπαρ στα Μελίσσια, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε σερβίρει αλκοόλ σε τρεις ανήλικους.

Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο μπαρ διεξαγόταν σχολικό φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε κατά τις 10 το βράδυ. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά τα μεσάνυχτα, διαπιστώθηκε ότι σε δύο αγόρια 16 και 15 ετών καθώς και σε ένα κορίτσι 15 ετών που βρίσκονταν ακόμα στο κατάστημα, είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ.

Οι γονείς τους ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.

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