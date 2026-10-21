Λάρισα: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση βότκας στο προαύλιο σχολείου

Snapshot Μια 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση βότκας και εμφάνιση συμπτωμάτων μέθης.

Η ανήλικη προμηθεύτηκε το αλκοόλ από παντοπωλείο και κατανάλωσε το ποτό σε προαύλιο Γυμνασίου.

Ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου συνελήφθη για παράνομη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Η ιδιοκτήτρια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ζήτησε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, η οποία κατανάλωσε αλκοόλ και εμφάνισε συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, το βράδυ της Δευτέρας η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.

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