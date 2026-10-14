Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: «Η προστασία των ανηλίκων πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη»

Η εφαρμογή του νόμου 5216/2025 και η προστασία των ανηλίκων βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: «Η προστασία των ανηλίκων πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη»
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  • Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet για την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, ενισχύοντας την προστασία των ανηλίκων.
  • Ο νόμος 5216/2025 ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο για την πώληση καπνού, προϊόντων νικοτίνης και αλκοόλ και αυξάνει τις υποχρεώσεις των πωλητών.
  • Η ψηφιακή επαλήθευση επιτρέπει στους εμπόρους να ελέγχουν το νόμιμο ηλικιακό όριο χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
  • Η ελληνική εμπειρία συνδυάζει εθνική νομοθεσία, ψηφιακές υποδομές και εποπτεία αγοράς και παρουσιάζει ενδιαφέρον για ευρωπαϊκή υιοθέτηση και διαλειτουργικότητα συστημάτων.
  • Η Ελλάδα προωθεί την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των ανηλίκων.
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Στην ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας για την αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ μέσω του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet έχει προχωρήσει η Ελλάδα, ενισχύοντας τα εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, Χριστίνας-Μαρίας Κράββαρη.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, βασικό ερώτημα της συζήτησης ήταν πώς μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά η αγορά καπνού και αλκοόλ από ανηλίκους. Όπως επισήμανε, η απόσταση ανάμεσα σε μια νομοθετική απαγόρευση και στην εφαρμογή της στην πράξη, στο σημείο πώλησης, μπορεί να καθορίσει το κατά πόσο προστατεύονται πραγματικά τα παιδιά.

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Πώς λειτουργεί η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Δημόσιας Υγείας, έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει αυτό το κενό, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο για την πώληση καπνού, προϊόντων νικοτίνης και αλκοόλ.

Με τον νόμο 5216/2025 ενισχύθηκαν οι ρυθμίσεις που διέπουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, επεκτάθηκαν οι δικλίδες προστασίας και σε νέα προϊόντα και ενισχύθηκαν οι υποχρεώσεις και η λογοδοσία όσων τα διαθέτουν στην αγορά.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας στις φυσικές πωλήσεις καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, μέσω του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Χριστίνας-Μαρίας Κραββάρη, ο έμπορος μπορεί να επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης πληροί το νόμιμο ηλικιακό όριο, χωρίς να χρειάζεται να αποκτά πρόσβαση στην ακριβή ηλικία του ή σε άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Πρόκειται για μια ψηφιακή επιβεβαίωση που, όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Κράββαρη

Το ελληνικό μοντέλο και η ευρωπαϊκή διάσταση

Η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας υπογράμμισε ότι η ελληνική εμπειρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρώπη, καθώς συνδυάζει την εθνική νομοθεσία, τις ψηφιακές δημόσιες υποδομές και την εποπτεία της αγοράς, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των περιορισμών ηλικίας.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν, παράλληλα, οι ρυθμιστικές προκλήσεις που σχετίζονται με τα νέα προϊόντα νικοτίνης, τις γεύσεις, την προώθηση προϊόντων στο διαδίκτυο και την παράνομη διακίνησή τους.

Όπως επισήμανε η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, η επιστημονική τεκμηρίωση, η αναλογική ρύθμιση και η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες προκλήσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πιο συνεκτικής προστασίας για τους νέους, περιορίζοντας τα κενά που δημιουργούν οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις.

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Η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη αναφέρθηκε επίσης στη νέα πρωτοβουλία της Ελλάδας σχετικά με την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε, το ζήτημα εντάσσεται στη γενικότερη πρόκληση της προστασίας των ανηλίκων σε ένα ολοένα πιο σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η δημόσια υγεία συνδέεται πλέον και με την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο τι πρέπει να απαγορεύεται. Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες εφαρμόζονται με συνέπεια και μπορούν να επαληθεύονται στην καθημερινότητα.

Αυτό, όπως ανέφερε, αποτελεί και τη συμβολή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται το επόμενο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων.

Το ζητούμενο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την ίδια, είναι η καινοτομία να μην παραμένει σε επίπεδο νομοθετικών αποφάσεων, αλλά να μετατρέπεται σε ουσιαστική και πρακτική προστασία για τους νέους.

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