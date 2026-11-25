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Στιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι μιας συνοικίας στη Λούιβιλ του Κεντάκι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, όταν ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα και συνετρίβη σε δρόμο, σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Η στιγμή της συντριβής καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας εγκατεστημένη στο κουδούνι κατοικίας, με το βίντεο να αποτυπώνει την πορεία του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουσή του στο οδόστρωμα.

Από το αεροπορικό ατύχημα τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λούιβιλ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κατάσταση του ενός χαρακτηρίστηκε απειλητική για τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Το χρονικό της συντριβής

Το αεροσκάφος, ένα μονοκινητήριο Beechcraft A36 Bonanza, είχε απογειωθεί από το δημοτικό αεροδρόμιο του Λάνσινγκ στο Ιλινόι, με προορισμό τη Φερναντίνα Μπιτς της Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε σοβαρό μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Bowman Field της Λούιβιλ.

Σύμφωνα με την αρμόδια διοίκηση των αεροδρομίων της περιοχής, το αεροσκάφος επιχείρησε να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης 6 περίπου στις 14:45 τοπική ώρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτάσει σε αυτόν.

Το αεροπλάνο κατέπεσε στην οδό Έμερσον, στη συνοικία Στράθμουρ Βίλατζ, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τον διάδρομο προσγείωσης.

Τα δραματικά τελευταία λόγια του πιλότου πριν από τη συντριβή

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, λίγα λεπτά πριν από την πρόσκρουση.

Ο χειριστής του αεροσκάφους ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα και ότι δεν θα κατάφερνε να φτάσει στον διάδρομο προσγείωσης.

«Δεν θα καταφέρω να φτάσω στο αεροδρόμιο. Θα πέσω πάνω στα σπίτια. Θα προσπαθήσω να αποφύγω ό,τι μπορώ», ακούγεται να λέει στην τελευταία φάση της πτήσης, πριν από τη συντριβή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε δέντρα προτού καταλήξει στο οδόστρωμα και εν μέρει στο πεζοδρόμιο.

Το μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο η άτρακτος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ακέραιη.

Παρά το γεγονός ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, κανένα σπίτι δεν επλήγη και κανένας άνθρωπος στο έδαφος δεν τραυματίστηκε.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν τη συντριβή, εκφράζοντας την ανακούφισή τους για το γεγονός ότι το αεροσκάφος δεν προσέκρουσε σε κάποια κατοικία.

Η Λιάνα Λάκινγκ, η οποία έκανε τζόκινγκ σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου από το σημείο, άκουσε τον θόρυβο της πρόσκρουσης και έσπευσε να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

«Σταμάτησα το χρονόμετρό μου, γύρισα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια άλλη κάτοικος, η Φίλις Κόνελι, βρισκόταν εκτός σπιτιού όταν άρχισε να δέχεται ανήσυχα μηνύματα από γείτονές της. Όπως διαπιστώθηκε, το αεροπλάνο είχε συντριβεί λίγα σπίτια μακριά από τη δική της κατοικία.

Έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος

Το αεροσκάφος ήταν ένα εξαθέσιο Beechcraft A36 Bonanza, κατασκευής του 1985, εγγεγραμμένο σε εταιρεία με έδρα το Ιλινόι.

Τη διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής έχουν αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η FAA επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος είχε αναφέρει πρόβλημα στον κινητήρα πριν από την πτώση του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο παρέμεινε στο σημείο της συντριβής προκειμένου να εξεταστεί από τους αρμόδιους ερευνητές.

Τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

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